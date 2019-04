Zápas jste nevyhrála, přesto jste pás udržela, jaké jsou vaše pocity?

Tak trošku smíšené. Mrzí mě, že jsem to nedotáhla do vítězného konce, ale je to pro mě dobré k zamyšlení do budoucna. Byl to zatím můj nejtěžší zápas a se soupeřkou už jsme se dohodli na odvetě.

Už víte, kde se bude boxovat?

Budeme teprve jednat, ale zatím jsem stále šampionkou, takže budu mít zase nějaké právo výběru.

Měla jste v plánu být trošku zdrženlivější až vyčůraná, zarazilo vás, jak na vás soupeřka vlétla?

Trošku ano. Šli jsme do 1. kola s tím, že půjdu zabalená a uvidíme, co soupeřka předvede. Viděli jsme sice nějaká videa, ale to jsou starší záběry, kde člověk nepozná všechno, co potřebuje. Překvapil mě její styl, šla stále dopředu, čekala jsem, že třeba odpadne, ale neodpadla.

V závěru jste musela hodně přidat, konec ale patřil vám. Hnala vás bouřící hala, vnímala jste to?

Publikum bylo úžasné a hrozně mi pomohlo. Byla to hrozná tahanice, jedno kolo pro mě, jedno pro ni, musím přiznat, že jsem měla i chvilky, kdy jsem si říkala, že bych se na to nejradši vyprdla (smích). Do toho ale burácela hala, lidé povzbuzovali, trenér křičel "Musíš, musíš!", takže jsem do toho závěru dala úplně všechno.

Určitě ale bylo víc lidí, kteří i po posledním kole netušili, jak nakonec sudí rozhodnou…

To ani my v rohu jsme si nebyli stoprocentně jistí, zda se to přikloní na stranu mojí, soupeřky, nebo k remíze. Byl to prostě vyrovnaný zápas a odveta tomu určitě bude slušet.

V mexickém rohu ale příliš spokojenost s verdiktem sudích nebyla, co si o tom myslíte?

Oni jsou velice emotivní. Je potřeba vzít v úvahu, že ona přijela na mou půdu sebrat mi můj pás, takže musela předvést takový výkon, aby mi pás jednoznačně sebrala. I proto sudí zřejmě usoudili, že šlo o remízu, byla to tedy možná trochu zbytečná reakce. Ale známe je, víme, že to prožívají, bavili jsme se už i v zákulisí a všechno bylo v pohodě.

Příprava pro vás byla dost náročná, plánujete teď nějaký odpočinek?

Teď určitě, zhruba týden, abych se dala trošku dohromady a zahojila zranění ze zápasu. Pak do toho ale vlétneme znova, jelikož chci směrem k odvetě začít co nejdříve pracovat na chybách, které jsem udělala dnes.

Na jaké jídlo, které jste si nemohla dopřát během přípravy, se těšíte nejvíc?

Je toho hodně, co už jsem stihla (smích). (rozhovor probíhal na konci galavečera po dopingové kontrole, pozn. autora) Jinak se ale strašně těším na pizzu a až si dám pořádné hranolky (smích).

Hranolky a dva panáky u trenéra v hospůdce, to je vaše vítězná oslava, že?

Ano, přesně tak. (smích)

A co to bude? Oslavíte to ve stylu a dáte si mexickou tequillu?

To asi ne, já jsem spíš na vodku a nebo na nějakou domácí pálenku, třeba slivovici nebo mandlovici.