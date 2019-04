Souboj o pás mistryně světa v atomové váze (46,27 kg) v kategorii WBC přišel na řadu v devět hodin večer. Vyprodaná hala nejprve přivítala obě boxerky, vyslechla si hymny obou států, jež soupeřky reprezentují, a pak už se do sebe pustily vyzyvatelka Maria Soledad Vargas z Mexika a domácí sportovní královna Fabiana Bytyqi.

Reprezentantka ze Střední Ameriky měla v úvodu zápasu převahu a Andělskou pěst, jak se Bytyqi přezdívá, svou aktivitou zaskočila. Ta však posléze rovněž přidala a závěr pro změnu patřil ústecké bojovnici, jíž hnala bouřící hala. V posledním kole ze sebe vydala opravdu maximum, vypálila na soupeřku řadu tvrdých ran, což jí v hodnocení dost pomohlo. I přesto nebylo do poslední chvíle jasné, jak nakonec zápas skončí, neshodli se ani rozhodčí. Ti nakonec rozhodli následovně, 97:96, 93:98 a 95:95, což znamenalo konečnou remízu a pás tak zůstal současné majitelce Fabianě Bytyqi.

"Podle očekávání to byl zatím nejtěžší zápas, jaký jsem odboxovala," svěřila se po utkání i nadále úřadující šampionka. "Pocity jsou trošku smíšené, protože je mi líto, že jsem zápas nedotáhla do vítězného konce. Na druhou stranu je to pro mě dobré k zamyšlení, co zlepšit do budoucna," dodala.

ŠÁLEK NA ŠOURA NESTAČIL

Další bijec ze stáje trenéra Lukáše Konečného ale důvod k oslavám neměl. Ústecký obr Tomáš Šálek vyzval v souboji o titul mistra České republiky současného šampiona Pavla Šoura, ten ale pás s přehledem uhájil a udělil ústeckému mladíkovi cennou lekci.

Domácí boxer začal nebojácně a hned ze začátku soupeři uštědřil několik nepříjemných direktů. Ve třetím kole ho ale Šour trefil na levé obočí, které začalo krvácet, což Šálka silně limitovalo. Od té doby převzal zkušenější obhájce iniciativu a zápas nakonec dovedl do vítězného konce 3:0 na body.

"Před Pavlem klobouk dolů," složil uznale Šálek poklonu sokovi. "Rozhodla špatná psychika, chyběla mi sebedůvěra. Připravený jsem byl výborně, ale po zranění oka jsem to měl hodně v hlavě, byl jsem stále zabalený a už jsem se pořádně k ničemu nedostal," hodnotil dále. V zápase dravého mládí a zkušenosti tak zvítězil 36 letý Šour, Šálek má ale ve svých 20 letech ještě to nejlepší před sebou. "Určitě je to velká zkušenost do budoucna," uzavřel.

BOMBY SE NEKONALY, DO RINGU LETĚL I RUČNÍK

V dalších zápasech viděli diváci mnohé. Celou show odstartoval v 18 hodin technickým K. O. Ital Socci, jenž sestřelil Čecha Waltera. Následovalo několik výher na body, remíza, ale i bleskový konec Filipa Grznára či ručník v ringu od trenéra Michala Řeháka.

Jako předkrm před zápasem Bytyqi a Vargasové proti sobě nastoupili Filip Grznár a Slovák Marian Džupka. "Očekávám bomby," tipoval před zápasem Lukáš Konečný a jeho tip v úvodu vycházel. Oba soupeři se do sebe pustili ve velkém stylu, jenže hned v 1. kole zasáhl Džupka Grznára tak, že ten ani po ošetření nemohl pokračovat a Slovák tak nečekaně brzy oslavil výhru technickým K. O.

Po bitvě o titul mistryně světa se utkal ústecký Michal Řehák s Robertem Rosenbergem. Druhý jmenovaný měl po většinu zápasu na vrch, Řehák hned v prvním kole upadl, ve druhém kole byl po tvrdé ráně Rosenberga dokonce počítán a po dalším pádu na zem raději hodil jeho trenér do ringu ručník a zápas tak předčasně ukončil.

"Včera jsem pohřbil svého tátu. Byl jsem zlý na své známé i trenéra, tímto se omlouvám a chtěl bych Vám poděkovat za vše," promluvil Rosenberg po utkání do mikrofonu a hlas se mu třásl. "Slibuji, že už mě tu neuvidíte, je mi 44 let, byl to můj poslední zápas. Děkuji mé přítelkyni a nezlobte se, že do toho dnes tahám emoce," dodal, načež mu celá hala aplaudovala.

MISTREM EVROPY ZŮSTAL DEMIREZEN

I předposlední duel večera nabídl zajímavou podívanou. O titul mistra Evropy kategorie WBO si to v souboji na 10 kol rozdali Ali Eren Demirezen z Turecka, jenž vyhrál všech svých deset utkání před limitem, a bosenský vyzyvatel Adnan Redzovic.

Zápas nakonec vyhrál, opět před limitem, turecký obhájce, jenž měl po celé utkání navrch a soupeře několikrát tvrdě zasáhl. Bosenskému boxerovi hned čtyřikrát vypadl z pusy chránič na zuby, na což hala reagovala pískotem, popáté už sudí duel ukončil.

Celkově ale hala viděla zajímavou boxerskou show, radost divákům udělala obhajoba titulu mistryně světa Fabiany Bytyqi. Naopak Tomáš Šálek si i přes mohutnou podporu musí na svůj hvězdný večer ještě počkat.

BOXING LIVE, ÚSTÍ NAD LABEM, 6. DUBNA 2019:

18:00 hod.: Dario Socci (Itálie – Salerno) – Richard Walter (Česká republika – Rychvald) Socci technickým KO

18:25 hod.: Linda Dostálková (Česká republika – Uherské Hradiště) – Monika Antonik (Polsko – Dabrowa Gornicza) 3:0 na body

18:45 hod.: Stanislav Eschner (Česká republika – Ústí nad Labem) – René Molík (Česká republika – Beroun) 2:1 na body

19:15 hod.: Radoslav Estočin (Slovensko – Košice) – David Vicena (Česká republika – Brno) 3:0 na body

19:45 hod.: Tomáš Tovačovský (Česká republika – Praha) – Martin Kabrhel (Česká republika – Dolní Újezd) remíza

20:05 hod.: Radek Vařák (Česká republika – Ústí nad Labem) – Michal Marek (Česká republika – Přerov) 3:0 na body

20:25 hod.: Marián Džupka (Slovensko – Svidník) – Filip Grznár (Česká republika – Plzeň) technické KO

21:00 hod.: Fabiána Bytyqi (Česká republika – Ústí nad Labem) – Maria Soledad Vargas (Mexiko – Morelia) – o titul mistryně světa, remíza (97:96, 93:98, 95:95), avšak titul obhájen Fabiánou Bytyqi

21:50 hod.: Michal Řehák (Česká republika – Ústí nad Labem) – Robert Rosenberg (Česká republika – Praha) Rosenberg technickým KO

22:10 hod.: Ali Eren Demirezen (Turecko – Samsun/Hamburg) – Adnan Redzovic (Bosna a Hercegovina – Sarajevo) – o titul mistra Evropy předčasné ukončení rozhodčími, vítěz Demirezen

23:00 hod.: Tomáš Šálek (Česká republika – Ústí nad Labem) – Pavel Šour (Česká republika – Plzeň) – o titul mistra České republiky 0:3 na body (94:98, 90:99, 94:99)