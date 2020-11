V sobotu by měli ústečtí volejbalisté po více než měsíční covidové pauze nastoupit k mistrovskému utkání, stále však nemají jistotu, jestli k restartu sezony vůbec dojde. Extraliga totiž ještě nedostala výjimku.

Miroslav Přikryl, šéf ústeckého volejbalového klubu. | Foto: Deník/Vít Černý

„Hygiena ani Ministerstvo zdravotnictví zatím nezareagovaly na společnou žádost volejbalu, basketbalu a házené o udělení výjimky,“ svěřil se v úterý šéf ústeckého volejbalového klubu Miroslav Přikryl. „Je to problém. Nevíme, jestli začneme hrát nebo co máme dělat. Jsme v nejistotě,“ povzdechl si. Na verdikt čeká od pondělí. „Mrzí mě, že to tak dlouho trvá. Nevím, co za tím vězí. Je to ještě větší zmatek, než byl předtím. To jsme aspoň věděli, že hrát nebudeme.“