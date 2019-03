Ústí n. L. - Série šesti porážek ústeckých basketbalistů je u konce! Doma zdolali Brno 86:73 a oživili tak naděje na umístění ve vytoužené šestce.

Sluneta vstoupila do zápasu trošku zakřiknutě a kromě náskoku 2:0 se dlouho nemohla dostat do vedení. "Jsme rádi, že po šestizápasové šňůře porážek se nám konečně povedlo zvítězit. Musí to pro nás být obrovské plus, protože hlavy před zápasem jsme neměli úplně zpříma. Bylo to znát zejména v první čtvrtině, kdy nám chyběla sebedůvěra, dělali jsme hloupé chyby a nedrželi naše pravidla v obraně," potvrdil také trenér Ústí Antonín Pištěcký.