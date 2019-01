Altenberg /FOTO/ - V České republice si tihle naši borci asi nikdy nezazávodí. Přesto při jejich dosavadním největším úspěchu si mohli připadat jako na české půdě!

Stovky českých fanoušků využily blízkosti jedné z nejobtížnějších bobových drah na světě a vyrazily do saského Altenbergu na další pokračování světového poháru v bobech a skeletonu. Skalní jezdí do "Alťasu" již řadu let, jak potvrdil Petr Krása z Krupky. "Jsem tady každý rok, máme to jen přes kopec. Letos jsem přijel už v pondělí na první tréninky a teď v neděli na královský čtyřbob."

Letošní ročník Světového poháru je ale pro české příznivce dosud spíš okrajového sportu výjimečný. Naši borci vybavení novým strojem a po poctivém tréninku také úžasnými starty, totiž konečně pronikli do nejužší světové špičky. To se také odrazilo v mimořádném zájmu české enklávy o závody, které probíhaly doslova "za humny."

"My jsme vůbec nevěděli, že Altenberg je tak blízko. Začali jsme naše borce sledovat až nedávno a tohle jsme si nemohli nechat ujít. Chtěli jsme přijet už na dvojboby a přespat někde poblíž. Bohužel kapacita ubytovacích zařízení na obou stranách hranice byla dlouho dopředu úplně obsazená, takže jsme zvolili neděli," řekl otec za rodinu Kornutovských, které přijela z Karlových Varů v obsazení maminka, tatínek a dva synové a samozřejmě vlajky a doplňky oblečení ve státních barvách.

Zhruba stodvacetikilometrového výletu nelitovali. "Na první jízdu našeho čtyřbobu jsme koukali z přemostění nad dráhou, pak jsme se přemístili přímo k dráze. Vůbec jsme netušili že můžeme být tak blízko. Je to fantastický zážitek a neskutečná rychlost. Kdybych byl brzdařem, tak jen stojím na brzdě," usmál se tatínek a malý Martínek Kornutovský se pochlubil ve chvíli, kdy jsem pořizoval snímek pro Deník: "Já už jsem byl i v televizi, když byl u nás fotbalový Ondrášovka Cup."

Dvořák, Suchý, Nosek, Šindelář

Česká posádka ve složení Dominik Dvořák, Dominik Suchý, Jakub Nosek, Jan Šindelář zvládla fantasticky první jízdu, po které byla na skvělém pátém místě. "Je to natěsnané v setinách jedné vteřiny, můžeme být na bedně ale i třeba desátí. Divácká kulisa je fantastická. Dokonce jsme na startu zkusili tišit české fanoušky, protože jsme se mezi sebou vůbec neslyšeli. Ale bylo to marné. Nám to samozřejmě vůbec nevadí," hodnotil v přestávce mezi první a druhou jízdou Dominik Dvořák.

Také čeští fanoušci prožívali přestávku mezi oběma jízdami velmi emotivně. Vždyť doposud nejlepší umístění českého čtyřbobu bylo sedmé místo, které mimochodem dosáhla posádka Dominika Dvořáka také v letošním ročníku. "Budou zase do sedmého místa, cokoliv navíc bude krásný sen," řekl před druhou jízdou zkušený fanoušek Petr Krása.

Na to, že by mohl mít na tipování patent, můžete vzít jed. Češi sice opět zvládli skvěle start, ale na trati se nevyhnuli drobným chybičkám. Toho využila velezkušená ruská posádka Maxima Andrianova a o pouhé dvě setiny sekundy se nakonec před Dvořáka a spol protlačila na páté místo. Přesto je šestý flíček zatím největším úspěchem českého čtyřbobu a v cíli se jeho posádce dostalo neskutečných, ale zasloužených ovací. Vždyť lepší byla jen trojice domácích, druzí Lotyši, kteří se mezi posádky bobové velmoci dokázali vklínit, a zmiňovaní Rusové. Všech šest nejlepších posádek se vtěsnalo do jediné vteřiny. Za vítězným Francesco Friedrichem, který vévodí Světovému poháru a je opravdovou legendou tohoto sportu, zaostali Češi o 96 setin vteřiny!

Altenberg v příštím roce přivítá mistrovství světa ve skeletonu a bobu. To proběhne od 17. února do 1. března 2020. Propagaci špičkového sportovního zážitku bylo cítit na každém kroku. Největší pozornost vzbuzovaly oficiální maskoti šampionátu. Jejich představitelé v kostýmech v životní velikosti se ochotně fotili s každým zájemcem. "Je to krásná památka. Pokud budeme moci, tak příští rok určitě přijedeme, třeba oslavíme českou medaili," přál si fanoušek Jiří Duben z Teplic, který se nechal s maskoty vyfotografovat i se synem Ondřejem. Na světový šampionát české fanoušky může lákat nejen blízkost bobové dráhy v Altenbergu, ale i vcelku přívětivé ceny. Vstup na jeden den světového poháru stál 10 Euro, klasický bratwurst se dal pořídit kolem 3 Euro, tradiční svařák byl ještě o něco levnější, stejně jako lahvové pivo. Uvidíme, jaké ceny nasadí naši sousedé ze Saska na mistrovství světa, ale dlouhodobé osobní zkušenosti autora článku naznačují, že se dramaticky nezmění.