Český basketbalový trojlístek bude hrát Alpe Adria cup. Po roce i Sluneta

Evropskou pohárovou soutěž basketbalistů Alpe Adria cup budou hrát v nastávají sezóně tři týmy nejvyšší české soutěže Sluneta Ústí nad Labem, BK Geosan Kolín a BK Redstone Olomoucko.

SLUNETA Ústí bude hrát vedle NBL i na evropské scéně. Foto: Czechsportphoto/Kryštof Hanžl | Foto: Deník/Daniel Brzák

Ústecká Sluneta se vrácí po roční přestávce a v pětičlenné skupině A přivítá 18. října na domácí palubovce nováčka soutěže Dinamo Záhřeb z Chorvatska.

Dalšími soupeři Severočechů v osmém ročníku Alpe Adria cupu budou ve skupině rakouský OSC Capital, přední slovenský tým Spišski Rytieri Spišská Nová Ves a obhájce loňského titulu polský tým Darbrowa Górnicza, který v minulém ročníku vyřadil BK Pardubice.

Týmy Kolína a Olomoucka změří v šestičlenné skupině B síly s rumunským Temešvárem, BC Vídeň z Rakouska, slovinskou Irilijí a KK Dubrava Záhřeb z Chorvatska.

Závěrečný Final Four se uskuteční ve Vídni od 15. do 17. března 2024 a postoupí do něho dva nejlepší celky ze skupin.

Premiéru bude mít v příští sezoně ženský turnaj Alpe Adria cup, ve kterém nemá Česko zastoupení a startovat bude celkem osm týmů, po dvou z Rakouska, Chorvatska, Slovinska a Slovenska, které budou reprezentovat Pišťanské Čajky a Slávia Banská Bystrica.

Autor: Jaroslav Přibyl