V neděli 30. června ve 14.00 se začínalo v Chabařovicích společným nástupem jezdců, následovala minuta ticha za Jiřího Hurycha, čestné kolo. Své zástupce vyslal na sever AK Slaný, ZP Pardubice, AK Markéta Praha, PD Kopřivnice, MF-SC Žarnovice (Slovensko), DMSB (SRN) a PD Liberec. Boxy byly plné šikovných mechaniků, v mládežnické kategorii startovala i dvě děvčata. Patnáctiletá Anička Hájková (SMF/SC Žarnovice - Slonensko) a třináctiletá Štěpánka Nyklová z Liberce.

Specifický zvuk nadupaných motorů byl slyšet hodně daleko, antukový prach se mísil s potem závodníků, zvědavá kamera si několikrát našla Jiřinu Šifaldovou. Její manžel ochotně pózoval se svými syny, všichni tři navlékali kdysi specifické kombinézy.

close info Zdroj: Miroslav Vlach zoom_in Na ploché dráze v Chabařovicích se konal už třiatřicátý ročník memoriálu Jiřího Hurycha.

"Tady znám každý kámen, začínal jsem jako závodník, dnes jsem trenér, starám se o areál. Oba synové vědí, jak bolí plochá dráha, Filip (mladší) ve své věkové kategorii dosáhl na vrchol, byl mistrem republiky, závodil v zahraničí, vyhrával. Před pěti roky měl v Polsku ošklivý pád, to mu bylo sedmnáct let, všichni mu předpovídali slavnou budoucnost. Nechal závodění, studuje, hraje florbal, pomáhá mi jako Aleš (starší syn). Já mám prostě plochou dráhu pod kůží, všichni to vědí, jiný už nebudu. Momentálně trénuji čtyři devítileté kluky, nebojí se, mají sílu, fakt se snaží a já jim fandím," tvrdil nejstarší Šifalda. Hned po rozhovoru sedl do kropícího vozu a upravoval dráhu.

Vítězem letošního Přeboru ČR a zároveň Memoriálu Jiřího Hurycha se stal Jan Macek z PD Kopřivnice, druhý byl Jaroslav Vaníček z AK Markéta Praha, třetí místo obsadil Matouš Kameník z ZP Pardubice. Závod juniorů vyhrál Adam Nejezchleba z PD Liberec, druhý byl Levi Böhme (SRN), třetí Karel Průša z AK Slaný.

Víte, že?

Plochodrážní speciál (500 ccm) je motorka, která dokáže zrychlit z 0 km/hod na 100 km/hod za 2,2 sekundy. Nejvyšší rychlost 130 km/hod, jezdí se na metanol, hmotnost cca 77 kg, bez brzd. Závodit se může na škváře, trávě, nebo na ledové ploše. U nás je jezdí I. liga a extraliga. Od roku 1929 se jezdí Zlatá přilba města Pardubice, český závodník ji získal naposledy v roce 2017 (Václav Milík ml.). Loňským vítězem se stal Fin Timo Lahti.