Ústecký rodák, který prošel v devadesátých letech vůbec prvními nábory mládeže ve městě na Labi, odešel před 15 lety do Liberce. „Odehrál jsem přes 250 zápasů v Superlize, převážně za Liberec, kde jsem trénoval hlavně mládež. V kategorii dospělých jsem vedl tři roky prvoligový Start Praha,“ představil se fanouškům.

Jak jste se dostal k pozici trenéra v Ústí?

Dva roky zpátky, v době, kdy se zde hrála Superliga, jsem pomáhal Márovi Vojtovi se záchranou, což se bohužel nepovedlo. Mám zde ale výborné vazby, před 15 lety jsem odešel z ústeckého florbalu do Liberce, ale třeba Davida Stummera (současný kapitán týmu-pozn. redakce) jsem zde trénoval jako malého chlapce. Vzhledem k tomu, že mám v Ústí stále rodinu a zdejší florbal jsem sledoval, mě klub oslovil jako jednoho z trenérů a já tu nabídku přijal.

Nebyl jste tedy během play-down, když Ústí sestupovalo ze Superligy, a v jedné ze sérií prohrálo právě s Libercem, trošku rozpolcený?

Samozřejmě jsem nechtěl, aby proti sobě tyto dva týmy nastoupily, protože v té sezóně jsem trénoval jak Liberec, tak následně i Ústí. V době té série jsem ale byl na straně Ústí, takže jsem logicky chtěl, aby to zachránil právě zdejší celek. I proto, že jsem díky větším libereckým zkušenostem věřil, že v následné sérii s Brnem by Liberec vybojoval alespoň baráž a v ní by se udržel spíš, než Ústí.

Jaké jsou ambice pro letošní sezónu?

Odešlo pár klíčových hráčů, takže tým se teď skládá nově dohromady. Uvidíme, jak to bude, já osobně bych letošní ročník viděl jako přípravu na další sezónu, ve které bychom chtěli útočit na postup zpět do Superligy. Letos by si měl tým hlavně herně sednout.

Takže se můžeme bavit především o klidné záchraně?

Nechceme hrát někde dole, chceme se prát o vrchní patra tabulky, ale spíš než výsledky pro nás bude důležité složit tři silné lajny, které se v příštím roce poperou o Superligu. Samozřejmě by bylo hezké, kdyby se postup povedl už letos, ale potřebujeme především zapracovat mladé šikovné hráče, kterých máme docela dost.

Je tedy reálné třeba semifinále play-off?

Ještě uvidíme, jak bude tým doplněn, protože přeci jen Superliga je lákadlo. Navíc Ústí není úplně destinace, která by lákala třeba studenty díky nějakému TOP výběru vysokých škol, ale myslím, že odehrát důstojné semifinále a třeba i prohrát 2:3 na zápasy, by byla úspěšná sezóna.

Když jmenujete odchody hráčů, které jsou podle vás nejvýraznější? Prakticky se rozpadla úderná první lajna z loňska…

Viktor Kopecký odchází na půl roku do Bohemians, takže uvidíme, zda se chytí, nebo se vrátí zpět k nám. Pepa Novák i brankář Marek Netopilík také koketují s nejvyšší soutěží, co se týče Kuby Kolstrunka, tam bych to nechtěl rozebírat do detailu, protože to nebylo úplně fér, ale Superligu mu přejeme.

A co nové tváře v týmu?

To zatím není úplně dořešené, protože v Superlize ještě nemají kluby uzavřené soupisky, takže uvidíme, co tam vypadne za jména. Každý si schovává dostatek hráčů pro případ zranění a podobně. My máme spoustu kvalitních juniorů, takže uvidíme, jak to namixujeme.

Co se týče přípravy, můžete odhalit nějaké detaily? Jak jste s ní zatím spokojen?

První část přípravy už tým absolvoval pod vedením Jakuba Koníka, to byla klasicky taková ta neoblíbená část venku, ale s přístupem jsme byli spokojeni. Nyní nás čeká Český pohár, kde na rozdíl od Czech open, kam jsme přihlásili jen tým do 21 let, může nastoupit kompletní tým a i starší matadoři tak dostanou šanci se herně sblížit s mladší generací.