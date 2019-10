„Nějaké nabídky jsem měl, ale když se naskytla ústecká od trenéra Jakuba Salona, tak nebylo moc co řešit,“ řekl s úsměvem v exkluzivním rozhovoru pro Deník jeden z nováčků po návratu z reprezentačního srazu.

Poslední dny pro vás byly hektické. Reprezentace, přelet do Evropy, turnaj s novým týmem v Německu…

Bylo dopředu dané, že pojedu na jihoamerický šampionát a až pak začnu tady. Copa America nám vyšla skvěle, skončili jsme třetí. V základní skupině jsme porazili Bolívii i Peru a po boji podlehli těsně Venezuele. Tu jsme však porazili v boji o bronz. Byli jsme hostitelská země, byl to výborný turnaj. V dramatickém finále porazila Brazílie po velkém Argentinu 3:2. Celkem jen o čtyři míče.

Nové angažmá jste zahájil až minulý pátek, na konci září. Kvůli reprezentačním povinnostem jste neabsolvoval klasickou letní fyzickou přípravu, nebude to problém?

Já jsem na podobný režim zvyklý už z univerzity, bez potíží.

Stihnete se za dva týdny sehrát s novými spoluhráči?

Už při zápasech na turnaji u Berlína bylo vidět, že si na sebe zvykneme rychle. Jsou tady super hráči, věřím, že se nám bude dařit.

Jak se poprvé na evropském angažmá cítíte?

Jsem tady opravdu jen pár dní, rozkoukávám se. Vše je tady při ruce, všude je to kousek. Nemám problém, ale na nějaké větší hodnocení je ještě brzy.

Budete se v sezoně vracet do Ameriky, nebo budete celou sezonu tady?

V lednu nás čeká důležitá kvalifikace o olympijské hry v roce 2020 v Tokiu. Máme to dobře rozehrané. Navíc největší favorité Argentina a Brazílie si už postup zajistily. Věřím, že se to podaří i nám. Nyní se ale chci soustředit jen na českou extraligu a angažmá tady v Ústí nad Labem. To je priorita.