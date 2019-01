Chlumec /ROZHOVOR/ - Tak to byl parádní výlet. Mistrovství České republiky v boxu školní mládeže a kadetů se konalo v Jičíně. Z Ústí nad Labem přicestovali do města loupežníka Rumcajse zástupci tří oddílů.

BOXEŘI. Uprostřed Knor, vlevo Čonka, vpravo Pončík. | Foto: Miroslav Vlach

Zpět s titulem mistra republiky se vraceli pouze dva kluci z Chlumce. Hlavní trenér Roman Rusňák se prostě musel pochlubit.

O Chlumci se už delší dobu mluví jako o líhni boxerských talentů. Kolik jich vlastně kolem sebe máte?

Podle registraček padesát, ale pravidelně na tréninky dochází polovina. Čtyři trenéři mají co dělat, ale kluci jsou spokojení. V loňském roce jsme je vyvezli za sportem do Německa, Dánska, Norska, Polska, Itálie, Belgie. Já tvrdím, že se každá zkušenost hodí.Tady se už skoro všichni znají, za hranicemi to je něco jiného.

Vyhodnoťte stručně mládežnické mistrovství republiky, prosím!

Do Jičína se mnou odjíždělo osm kluků, zpět jsme přivezli sedm medailí. Statisticky skvělý výsledek, ale já jsem počítal se čtyřmi mistry republiky a mám pouze dva. Především Filip Knor (K/75) byl skvělý. Obhájil loňský titul a ve finále nedal soupeři z Karviné žádnou šanci. Druhý mistr republiky je Daniel Čonka (ŠM/54), který byl v loňském roce bronzový a letos ve finále vyhrál 3:0. Je mu teprve třináct let a boxuje necelé dva roky. Stříbrný byl Marek Pončík (ŠM/48). Samozřejmě že u těchto kluků rozhoduje mnohdy los a psychika.Těžkou cestu turnajem měl především Petr Dočekal (K/52), z boje o finále jej vyřadil pozdější vítěz, ale byl to poctivý duel. Možná nejhezčí z celého turnaje. Petr byl nakonec bronzový. Třetí místo získali ještě Honza Polák (ŠM/52), Jirka Much (K/54), David Machart (K(80). Z hlediska družstev byli nejlepší borci z Olomouce.

Jaký mají vaši svěřenci další program?

Jdeme z turnaje do turnaje. V sobotu byl UJEP, potom Duchcov, Německo a v květnu Pohár starosty Chlumce a Města Krupky. To víte, domácí scéna, to se chceme vytáhnout. Můj kolega (trenér) Karel Suja oslaví sedmdesátku, tak to bude i s poděkováním a symbolickým dárkem.