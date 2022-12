Hned sedm jich stihl v první třetině, kterou vyhrál 7:0, a prakticky tak rozhodl utkání. „První třetina od nás byla parádní, dali jsme sedm gólů, žádný nedostali, útok i obrana nám fungovaly velice dobře,“ pochvaloval si autor čtyř přesných zásahů a nejlepší hráč Ústí nad Labem Tomáš Pšenička. „Druhá perioda už byla trochu horší, běhali jsme tam jak postřelení bažanti, nechali jsme si soupeře zabíhat za nás, takže chodili sami na branku. Třetí část byla nejhorší, prohráli jsme jí, dostali jsme nejvíc gólů a nejméně dali, ale důležité je, že to dobře dopadlo a vyhráli jsme.“

Podobně viděl utkání také kouč vítězů Vladimír Trčka starší. „Máme tři body, které jsou pro nás vzhledem k sestavě domácích důležité. Náš výkon měl ale sestupnou tendenci. Po první třetině, kde se zápas rozhodl, to šlo dolů. V úvodní dvacetiminutovce dělal domácím problém především náš pohyb, celkově jsme měli slušnou produktivitu. Mrzí ale těch pět inkasovaných gólů v poslední třetině,“ štvalo ho závěrečné dějství, které jeho svěřenci prohráli 3:5 a nechali tak Pražany upravit skóre na konečných 7:14.

Dvouciferného skóre dosáhl i druhý krajský zástupce v soutěži, Chomutov. I zde položili vítězové základní stavební kámen úspěchu už v první dvacetiminutovce, kterou ovládli 5:2.

„Ze začátku, hlavně v první třetině, jsme měli zápas pod kontrolou a byli jsme hodně nebezpeční. Nešlo nám ale oslabení a obrana standardních situací, dostali jsme gól i ve hře pěti proti šesti, to beru jako horší stránku našeho výkonu,“ pravil po utkání trenér domácích Martin Severa. „Ve druhé třetině jsme polevili v aktivitě a dostali soupeře zpět do hry,“ okomentoval část, jíž Znojmo vyhrálo 2:1. „Do třetí třetiny jsme chtěli vstoupit aktivněji, udělali jsme nějaké rošády v sestavě, dali tam mladého juniora Kubíka, aby to trochu rozhýbal, což se povedlo. Pak už jsme zápas dohrávali dobře s míčkem na hokejkách,“ doplnil.

Chomutov se se 23 body drží na osmé pozici, Ústí je se 39 body druhé.