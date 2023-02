Už do třígólového trháku poslali Severočechy kapitán Petr Guth, druhý nejlepší střelec soutěže Dominik Dvořák, a Michal Vondráček. Domácí ale zvládli srovnat, výhru vystřelil hostům Patrik Šmejkal. „Měli jsme výborný první poločas, hráli jsme soustředěně, zodpovědně, vytvářeli si šance, které jsme nakonec i proměnili. Možná jsme jich měli dát víc, ale i tak jsme se na začátku druhé půle dostali do tříbrankového náskoku,“ začal hodnocení trenér Tiradores Dušan Stíbal. „Pak jsme však předvedli naprostý opak, to, co jsme si řekli, asi zůstalo v šatně o poločasové přestávce, a zejména kvůli obrovské nedisciplinovanosti a velkým chybám jsme dovolili soupeři srovnat. I on nás ale nakonec svou chybou pustil k další trefě, která byla, i díky obrovskému štěstí, jež jsme v závěru měli, vítězná. Spokojeni můžeme být s 1. poločasem, a samozřejmě se třemi body,“ dodal.

BANÍK V TRHÁKU

Pokračovala také 2. liga, v níž sahá po postupu do nejvyšší soutěže Baník Chomutov. Ten měl sice volný los, ovšem druhé Teplice naprosto zkolabovaly v souboji se třetí Mladou Boleslaví, a po výbuchu 1:11 je Chomutov zase o něco blíž vysněnému cíli.

„Již v neděli vyrážíme na další důležitý a možná již klíčový zápas sezóny do Liberce. Vzhledem k tomu že Teplice o víkendu prohrály, náš náskok se na první místě navýšil a my budeme chtít co nejdříve rozhodnout a vybojovat tak historicky první ligovou účast jak pro náš klub, tak naše město a celkově všechny lidi kteří se točí kolem sportu v Chomutově,“ řekl předseda Baníku Michal Nový.

Ten ocenil také Chomutovskou ligu malého fotbalu. "Není registrovaná pod FAČR, ale i díky ní je o futsal na Chomutovsku velký zájem. Myslím, že první ligu si v Chomutově zasloužíme. Je už jen na nás, zda to dotáhneme do vítězného konce."