Chyběl kousek do konce druhého prodloužení! Téměř 75 minut hokejbalové utkání v českých soutěžích podle statistik Deníku nemělo. V rozhodujícím duelu čtvrtfinále mezi Letohradem a Ústím nad Labem nakonec v čase 74:39 urval postup domácí celek, jenž v pátém utkání získal rozhodující třetí vítězství.

Hokejbalisté Elba DDM Ústí ilustrační | Foto: Elba DDM Ústí/Ivana Laiblová

"Vůbec nevím teď co napsat, úplně nad tím přemýšlím a prostě nevím, co napsat," naznačil míru zklamání v ústeckém táboře útočník Jiří Tomáš na dotaz Deníku po cestě z východu Čech.

Elba už v první třetině prohrávala 0:2, nakonec však duel dotáhla díky trefám Chlána a Soukupa do prodloužení. V něm přežila tři vyloučení, jenže vteřinu před koncem druhého prodloužení zaběhl za hostující obranu Michal Macháček, a poslal Letohrad do semifinále.

"Rozhodující zápas, který nemohl snad nikoho nudit. Po úvodní třetině se mohlo zdát, že je hotovo, ale my jsme zbraně nesložili. Dalších třicet minut jsme nedovolili Letohradu dát gól, přidali jsme na síle, na střelbě, bojovnosti, prostě jsme to nechtěli dát zadarmo a věděli jsme, že už nemáme co ztratit. Prodloužení přineslo několik infarktových šancí, bohužel se šťastným koncem pro domácí," byl o něco sdílnější Jan Fedák, bývalý kouč Elby, který nyní působí v realizačním týmu kouče Jaroslava Pavlíka.

"I přes zbytečná vyloučení, která dělala kaňku v zápase, děkuji celému týmu za to, co všichni hráči oddřeli za pět třetin v kuse. Musím též vyzdvihnout fantastický výkon brankáře a neuvěřitelnou podporu fanoušků, snad nejlepší v historii našeho klubu," pokračoval v hodnocení.

Fanoušci ústecké Elby v Letohradu. Foto: Elba DDM Ústí nad LabemZdroj: Deník/Daniel Brzák

Ve stejném duchu se nesla slova reprezentanta Lukáše Soukupa. "Prvně bych chtěl pochválit celý tým, za to jak se po první nepovedené třetině dokázal vrátit do zápasu. Prodloužení je vabank. V tom prvním bych řekl, že jsme měli ze hry více my. Soupeře jsme dostali do hry, až našimi tresty, ty nám sebraly spoustu sil. Oba týmy měly šanci zapas zlomit na svoji stranu, bohužel pro nás síly, které jsme vydali v oslabení, nám trošku chyběly u rozhodující branky.

Ani Soukup nezapomněl poděkovat kotli, který vycestoval na východ Čech. "Díky patří našim skvělým fanouškům, kteří si našli čas a vytvořili nám v Letohradě parádní atmosféru."