„Chceme samozřejmě vyhrávat, tým to potřebuje. Věřím, že se nám to podaří,“ usmál se Landa, který v aktivní kariéře bude pokračovat v dresu Levhartů z Chomutova.

Roberte, váhal jste přijmout nabídku dočasného trenéra děčínských Válečníků?

Samozřejmě jsem neváhal. Chybí mi trénování a zápasy. Týká se to děčínské mládeže, tak i dívek v reprezentaci. Beru to jako šanci, kdy můžu být na ploše a s radostí koučovat. Horší je, že to je za neradostných okolností.

Jako dočasný asistent bude pomáhat váš bývalý parťák Jakub Houška. Takže na lavičce se sejdou dvě legendy.

To je samozřejmě taky dobře. S Kubou jsme strávili na hřišti deset let a prošli jsme určitým tréninkovým procesem. Hodně si rozumíme. Když jsme se to dozvěděli, sešli se a řekli si, na co se zaměřit. Vše je samozřejmě pod dohledem Tomáše Grepla. Nemění se to, jakým způsobem bude tým pracovat. Je tu nový hráč, Nate Bradley. Je potřeba ho co nejrychleji dostat do hry. Pro všechny je to ale po té pauze těžké. Zdraví kluci nabírali kondici, ti ostatní se postupně zapojují.

Kapitán Šimon Ježek má naštípnutou kost na ruce. Pauza se odhaduje na pět až šest týdnů. To je hodně nepříjemná zpráva…

Je to samozřejmě komplikace. Ke všem problém v letošním ročníku se přidá ještě tohle. Na situaci to určitě nepřidá. Koronavir ale dává větší prostor mladším hráčům, teď se uvolnila další pozice, kterou by měl zalepit Nate Bradley. Pro něj jde o první profi zkušenost. Na první místě jsem ohromě rád, že se nám ho podařilo přivést. Nevypadá špatně, v NBL běhá určitě hodně horších cizinců. Je svižný, dynamický. Uvidíme, jak bude vypadat v zápasech.

Chybí kromě Šimona Ježka ještě někdo?

Jak už jsem řekl, kluci se postupně vrací. Ať už je to Sertič, nebo Šcekič. U některých doznívají jiné zdravotní problémy. Každopádně máme k dispozici deset, až dvanáct hráčů. Samozřejmě nám nepřidávají ty pauzy. Je složité se pak vracet k tréninkovým a zápasovým procesům, chybí tam ta plynulost. Je to pořád nahoru, dolů. Každopádně jsme připraveni, kluci pracují dobře, mají úsilí, lítají na hřišti. Já jsem rád, že zase můžu na někoho křičet (smích). Víme, že Děčín není na příčkách, které mu sluší. Ale souvisí to právě s tím hráčským kádrem.

Budete během zápasu nějak komunikovat s Tomášem Greplem?

Bude tam nějaká otevřená linka, která bude sloužit jako komunikační kanál. Myslím si, že největší prostor pak bude v poločasové pauze.

Měl byste odkoučovat dva zápasy. Hádám, že budete chtít dvě vítězství.

Samozřejmě, tým ty výhry potřebuje. Doma proti Olomoucku to je povinnost, v Hradci to bude těžké. Víme, jak jsou karty rozdané, na druhou stranu tam kluci v letošní sezoně už jednou vyhráli. Je potřeba mít čistou hlavu, chceme hlavně dostat kluky do mentální a psychické pohody.