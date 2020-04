V létě vedete i různé kempy pro mladé hráče, přesto hádám, že je pro vás bezkontaktní trénink venku u A týmu určitou novinkou…

Hlavní rozdíl oproti běžným tréninkům áčka je právě v té absenci kontaktu. Ne, že bychom potřebovali nutně hrát pět na pět, což ani nemůžeme kvůli omezením, ale děláme tu slepě nájezdy jeden na nikoho, bez obrany. Sice tu vytváříme hráče, kteří pak dokonale umí tyto situace zvládat, ale když mají během zápasů situaci jeden na jednoho, dva na dva a podobně, tak jsou ztracení. Měl jsem v plánu dělat cvičení, během nichž musí hráči i číst hru, což nyní nejde. Doufám tedy, že se tato opatření budou uvolňovat co nejdříve.

V dospělém basketbale nejsou taková cvičení úplně typická. Byl pro vás problém sestavit trénink, nebo máte něco v zásobě?

Nebyl, jak už bylo řečeno, v létě pořádám kempy pro mladé hráče, kde jsou podobných cvičení mraky, navíc je jich i plný internet. Hráči áčka už jsou ale úplně někde jinde, takže bychom potřebovali pokročit dál, a to bohužel bez kontaktu nejde.

Během tréninků venku jste závislí i na počasí. Máte v zásobě nějaké alternativy?

Hráči dostávají plán na týden dopředu, vždy si to ale den dopředu podle předpovědi upřesníme a potvrdíme. Samozřejmě se dá reagovat třeba výběhem někam do lesa, ale na udržování fyzické kondice pracujeme i během basketbalových tréninků, takže jít někam jen tak běhat pro nás momentálně není zrovna důležité.

Vítáte změnu na venkovní hřiště, nebo byste byl raději vevnitř?

Osobně si myslím, že pro basketbalové tréninky je vhodnější hala, klouby dostávají zabrat méně než na venkovním povrchu. Pokud ale nejsou nějaké extrémní výkyvy teplot, tak to jde i venku.

Jak je pro vás náročné takový trénink ohlídat? Ať už co se týče dělení na skupinky, nebo provádění cvičení.

Co se počtů týče, tam problém není. Cizinci odletěli ještě před uzavřením hranic, a s českou osou se nějak protočíme. Horší je to s kontrolou techniky při těch cvičeních, protože jsem na hráče sám, ale děláme to na několika koších. Hráči jsou ale profíci a chtějí se učit, takže se to naštěstí vždy snaží plnit tak, jak to po nich chci, případně se ve dvojicích kontrolují.

Když jste mluvil o té rotaci na trénincích, jak probíhá?

Dopoledne máme většinou nějaký udržovací trénink, kde si třeba i zahrajeme nohejbal a podobně. Odpoledne na ty individuální věci preferuji spíše naše mládí, protože staří mazáci už v těchto věcech vědí, co a jak.