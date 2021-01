"Hra USK stojí a padá s výkonem Sehnala, ten hraje v hodně velké pohodě a bude záležet, jak se nám podaří přibrzdit právě tohoto hráče, když pak dovolíme, aby se k němu přidali i další jako třeba Proleta nebo Mareš, nemůže pomýšlet na úspěch," je si vědom rozehrávač ústeckého celku Michal Šotnar. „Na USK moc týmů nevyhrává, ale to neznamená, že se to nemusí zrovna povést nám," burcuje jedna z ústeckých opor.

Právě Sehnal nasázel minulý týden na severu Čech 21 bodů (+9 asistencí a 8 doskoků), v dalších patnácti případech ho ústecká obrana zastavila jen za cenu faulu. Klíčový rozehrávač USK ukázal svou kvalitu i v září, kdy se oba celky potkaly poprvé v lize, k těsné výhře 75:72 přispěl 20 body a 13 asistencemi. Během ligové odvety v prosinci v Ústí nad Labem (81:83) do zápasu nezasáhl.

Sluneta bude stahovat patnáctibodové manko z domácího zápasu, kde jí hrubě nevyšla druhá čtvrtina, kterou prohrála o 20 bodů. „Čeká nás odveta pohárového utkání na hřišti USK. Domácí utkání jsme ztratili rozdílem patnácti bodů. Není složité si spočítat, jaký výsledek nás může posunout do Hyundai Final 8 Českého poháru," pronesl lakonicky ústecký kouč Antonín Pištěcký.

Jeho tým by mohl případným postupem napravit nesplněný dílčí cíl - postup do nadstavbové skupiny A1, ovšem ve všech třech letošních duelech s USK prohrál. V utkání se navíc bude muset stále obejít s relativně úzkou hráčskou rotací, Sluneta totiž zatím stále nemá náhradu za Spencera Svejcara, otazník visí i nad startem Dalibora Faita. V její prospěch ale hraje další těžký zápas, jenž mají "vysokoškoláci" v nohách, a to je pondělní porážka 77:93 v Kolíně.

Pohárová odveta začíná v 18 hodin.