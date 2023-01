Spokojený s výkonem, po smolném průběhu ale nespokojenost s výsledkem. Tak hodnotí osmou příčku na republikovém šampionátu v Mladé Boleslavi cyklokrosař Pavel Jindřich. Spravit si náladu bude mít příležitost již brzy. Už na přelomu ledna a února změří síly s nejlepšími závodníky v kategorii do 23 let na mistrovství světa. „Jsem za nominaci obrovsky rád. Paráda. Určitě se tam poperu o co nejlepší výsledek,“ usmívá se poté, co ho reprezentační trenér Petr Klouček zařadil na soupisku českých zástupců pro šampionát v holandském Hoogerheide.