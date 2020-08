"Jsem nadšený, že jsem zpět v Čechách, beru to jako požehnání," vyjádřil se silně věřící Autrey, jenž nastoupí proti svým nedávným spoluhráčům, jelikož do Ústí přišel právě z Děčína. "Ačkoliv bylo Ústí vždycky soupeřem, znám zdejší hráče, trenéra i prostředí, takže jsem rád že tu mohu být a těším se na práci, která nás čeká," svěřil se z prvními dojmy od nového zaměstnavatele. "Se svou první zkušeností v České republice jsem zatím spokojený. Zázemí, tým i trenér jsou skvělí," přidala svůj pohled nová podkošová akvizice, Srb Štefan Sajin. "Teprve nyní jsme kompletní, ale mám v plánu ukázat trenérovi, že budeme hrát dobrý basketbal," slíbil.

S tím může Sluneta začít už dnes večer. A shodou okolností na palubovce děčínského rivala. "K prvnímu zápasu jedeme s jediným záměrem. Chci kluky hodit do vody a nechat je plavat, uvidíme, kdo vyplave nad vodu a kdo zůstane pod vodou," pravil šibalsky ústecký kouč Antonín Pištěcký. "Máme jeden společný trénink na přípravu, což je strašně málo, takže duel v Děčíně chci založit především na primitivních věcech jako je rychlý přechod do útoku a agresivní obrana. Nemám žádná očekávání, ale basketbal se hraje všude po světě stejně, takež chci vidět, jak se s tím náš nový mix hráčů popere. Teprve tento zápas mi ukáže, kde musíme v tom krátkém čase, který nám zbývá do začátku ligy, nejvíc zapracovat a přinese nám impulsy do další práce."