Tři čtvrtiny lámali svěřenci Jana Šotnara houževnatého protivníka, jehož táhl bývalý hráč Slunety Lamb Autrey. Do poslední části vstupovali Ústečtí s pouhým čtyřbodovým náskokem, ovšem v závěrečném dějství nasázeli 32 bodů, svému soupeři nedovolili ani polovinu.

"Jsme rádi za výhru z palubovky soupeře, která se nerodila lehce. Do utkání jsme vstoupili relativně dobře, ale v obraně jsme nehráli na 100 procent. Úsilí jsme měli, ale nechali jsme rozehrát Lamba Autreyho, který nám dal za poločas 17 bodů," hodnotil duel kouč hostů, který ocenil výkon bývalého rozehrávače Slunety. "Ve druhém poločase jsme se naštěstí zvedli v obraně. Za čtvrtou vybojovanou výhru v řadě jsme moc rádi," dodal.

Sluneta těžila především z výborné úspěšnosti za tři body, z pozice za trojkovým obloukem trefili žlutomodří více než 38% pokusů. "Myslím si, že z naší strany to po dlouhé době nebyl moc hezký zápas. Pak jsme se ale dokázali oklepat a ukázat, co je naše hra. Dnes jsme měli těžké nohy po všech možných nemocích, na to se však nevymlouváme. Jsem rád, že jsme vyhráli a ještě tímto stylem, protože první poločas si z nás Lamb dělal srandu," vysekl poklonu bývalému ústeckému hráči Lambu Autreymu také kapitán Slunety Ladislav Pecka. "V poslední čtvrtině díky naší agresivitě přišlo několik jednoduchých košů a pak jsme dali nějaké trojky a zlomili soupeře.”

Sluneta se díky dvoubodovému zisku posunula na šestou příčku, v neděli přivítá v 18 hodin Ostravu.

Basketbal, KNBL, 16. kolo:

Královští sokoli - SLUNETA Ústí nad Labem 68:92 (22:28 43:45 56:60)

Body domácí: Autrey 19, Goga 10, Vondra a Šturanović po 8, Škranc 6, Svojanovský a Dvořák po 5, Kalný 4, Peterka 3

Body hosté: Hicks, Martin a Pecka všichni po 17, Svejcar 13, Johnson a Karlovský po 7, Dailey 6, Nábělek a Haiblík po 3, Maděra 2

Trojky: 20/6 – 31/12. Trestné hody: 20/12 – 15/12. Doskoky: 32 - 28. Diváci: 218.