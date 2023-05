V rámci sportovní série Milada Tour se v okolí Chabařovic a místního jezera uskutečnil oblíbený závod horských kol zvaný Cyklozávod Milada. Kromě dvojice hlavních závodů na 25 a 50 kilometrů, které byly odstartovány kolem jedné hodiny odpolední, byl v chabařovickém motoareálu, kde bylo zázemí celé akce, připravený bohatý doprovodný program.

Cyklozávod Milada | Foto: Deník/Vilém Maruš

Při vypisování jednotlivých kategorií se nezapomnělo na žádnou věkovou skupinu. V půl desáté byla odstartována kategorie 0 - 3 roky pro ty nejmenší, kteří závodili na sto metrů na odrážedlech. Následovali chlapci a dívky postupně až do 14 let.

O pauze mezi jednotlivými starty došlo i na autogramiádu slavného sportovce a paralympijského vítěze Jiřího Ježka, po které se již pod startovní oblouk stavěly dvojice na rodinný závod.

Závody série Miladatour se konají v unikátní krajině bývalého hnědouhelného dolu, který se v posledních letech změnil v krásné přírodní prostředí jezera Milada v Chabařovicích na Ústecku. Sportovci se mohou těšit na trasy 50 km, 25 km, rodinný závod a Olympia dětské závody s kapacitou dohromady 400 závodníků.

"Cyklozávod Milada je součástí sportovního seriálu Miladatour, což jsou tři akce během roku. Tou první je tento závod, který zároveň otevírá sportovní sezónu. Druhou je 10. června Miladarun, což je, co se týče účastníků, akce největší a pak 9. prosince Winter Milada run, což je zimní běh se zázemím zase zde v Chabařovicích v motoareálu," uvedl ředitel Miladatour Michal Neustupa.

"V minulosti nám závodníci jezdili v nejbližším okolí jezera, ale tentokráte by to vzhledem ke stavebním úpravám, co tam probíhají, nebylo ideální a museli jsme se někam přemístit. Dalším důvodem je to, že je tam spousta asfaltu a toto je závod horských kol a my tak potřebujeme lidi pustit trochu víc do té přírody. Díky tomu vodu spíše mineme a pokračujeme dál směrem na České středohoří. Dohromady máme zhruba 450 registrovaných závodníků napříč kategoriemi, z čehož na hlavní závody 25 a 50 km je to kolem 320 kol," dodal Neustupa.