Domácí ve druhé půli dvakrát ztráceli dvouciferným rozdílem, v poslední čtvrtce však dokázali skóre vyrovnat. Jenže pak vůbec nezvládli poslední pětiminutovku. Čtyři dlouhé minuty se nedokázali bodově prosadit a zápas ztratili.

„Pro nás je to druhá těžká porážka na naší palubovce během dvou neděl. Zápasy to byly jako přes kopírák, kdy nedostaneme tolik bodů, ale nedokážeme se prosadit přes obranu, kterou mají Pardubice i Svitavy velice dobrou,“ litoval ústecký trenér Antonín Pištěcký. „Soupeř byl dnes hodně agresivní a ve druhé půli už jsme se s agresivní obranou nedokázali vyrovnat. Samozřejmě 12 útočných doskoků Svitav je dost, ale my jsme toho dnes minuli tolik, že měli co doskakovat.“

Ústí opět podržel veterán Houška (22 bodů, 14 doskoků), ostatní lídři se ale k němu nepřidali. Pecka dal jen tři body a nedoskočil jediný míč. Brown se zase trápil na čáře trestného hodu.

„Utkání jsme odehráli v osmi lidech, z nichž tři zahráli výrazně pod své možnosti. Nechci se na to vymlouvat, ale chybí nám Dalibor Fait a Martin David, a v době, kdy Lukáš Pivoda nebyl spokojen s výkony některých hráčů nebo se dostali do problémů s fauly, měl kam sáhnout, což u nás moc nešlo. To je prostě holý fakt, který přispěl k výsledku. Za výkon se nemusíme stydět, ale po druhé takové domácí porážce pro nás bude velice těžké regenerovat.“

Hostující kouč Lukáš Pivoda byl za vydřenou výhru v Ústí nesmírně šťastný. „Jsme strašně rádi, protože tady to není nikdy jednoduché,“ usmál se. „Ve druhé půli jsme předvedli skvělou práci na obranné polovině, Ústí jsme dovolili jenom 31 bodů, navíc jsme se vrátili k poctivé práci pod košem a pohlídali si doskok, kde jsme byli o sedm míčů lepší,“ zdůraznil.

Ústí n. L. – Svitavy 69:76 (16:18, 38:37, 55:61)

Nejvíce bodů: Houška 22, Bažant, Brown a Svejcar po 12 – Marko 14, Crandall a Dodd po 13, Kovář 10. Trojky: 20/6 – 26/8. Trestné hody: 26/13 – 15/8. Fauly: 17:24. Diváci: 820.