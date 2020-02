Další krůček: Boca Juniors smetla i Kolín a 2. liga je zase o kus blíž

Futsalisté Boca Juniors jsou zase o kousek blíž tomu, aby rozšířili ústeckou ligovou futsalovou základnu. Zatímco Rapid, jenž tento týden nehrál, bojuje o postup do nejvyšší soutěže, Boca Juniors udělala výhrou 8:1 v Kolíně další krůček k vítězství v Divizi A, jenž by jí zajistilo postup do 2. ligy.

Futsalisté Boca Juniors Ústí n. L. | Foto: Boca Juniors/Vasil Knor