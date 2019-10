„Pro velkou vzdálenost do místa konání jsme nasadili jen třetinu závodníků, chuť si spravíme na třetím kole v Mariánských Lázních. Přesto téměř každý v této soutěži bodoval,“ řekl šéftrenér klubu Josef Rajchert. Jeho žáci bodovali jak v kategorii kata, tak v kumite.

„Kata zaznamenala v posledních létech velký početní nárůst závodníků – specialistů, kteří šli rychlostně i silově hodně nahoru. My soutěžíme i ve druhé disciplíně, což trochu výkonu kata škodí, ale dokážeme se i tak prosazovat,“ dodal Rajchert. Jeho svěřenci se prosadili také na mezinárodním Euro Grand Prix v Plzni. Mezi téměř tisícovkou závodníků vybojoval stříbrnou medaili v kategorii U21 do 60 kg Dan Drábek, zlato získal Petr Podrábský v kategorii U21 do 67 kg, jenž potvrdil skvělou připravenost na MS v Chile.

DAŘILO SE I KAMUŘE

Cenné kovy se podařilo vybojovat i druhému ústeckému celku, Kamuře-ryu shotokan. "V disciplíně kata družstev získali bronz žáci ve složení Toman, Hmilánský a Derfl, stejně se vedlo i týmu žákyň, ve kterém byly Schleiferová, Kolankiewiczová a Hloušková," uvedl šéftrenér Martin Leška.

Hloušková s Kolankiewiczovou získaly i bodované páté místo v individuálních kategoriích v kata, v kumite se na tuto příčku probojovala Schleiferová.