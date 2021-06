"Pro klub je to skvělá zpráva. Podpis Ládi byla pro nás jedna z priorit," uvedl generální manažer klubu Tomáš Hrubý. "Láďa se svými dlouhodobě stabilními výkony zařadil mezi hlavní tváře celé ligy a my jsme rádi, že jeho spojení s naším klubem bude trvat další dva roky," dodal.

Účastník několika utkání hvězd, jenž dělal v Ústí i kapitána, zaznamenával v uplynulé sezóně 11,8 bodu, 6,1 doskoku a 1,8 asistence na zápas při průměrné vytíženosti téměř 30 minut na utkání.

Sluneta bude mít i ženy

Pod vedením Martina Gabriela navíc zahájil na startu června letní přípravu i ženský tým Slunety, který se po několikaleté pauze opět vrátí na scénu. Ústečanky budou bojovat ve 2. lize, v kádru jsou jak staré známé tváře a zkušené hráčky z minulých let, tak dravé mládí, které přišlo čerstvě z kategorie do 19 let.

Domácí zápasy budou ústecká děvčata hrát nejspíš ve sportovní hale na Doběticích.