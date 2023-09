V hokejovém Ústí mění po dvou kolech trenéra, v basketbalovém pro změnu rozehrávače. Klub opouští Kahron Ross, na jeho místo už klub přivedl staré známé jméno Lamba Autreyho.

BK Opava - SLUNETA Ústí nad Labem 88:79 | Foto: Deník/Petr Widenka

Všemu nasvědčoval už závěr přípravy, v níž trenér Šotnar věřil, že se výkony Rosse zvednou, a následně první dvě mistrovská utkání. V 1. kole proti Kolínu trefil Američan pouze jedinou střelu z osmi pokusů, krom dvou bodů přidal jen čtyři asistence a dva ztracené míče za téměř 28 minut. V Opavě už dostal jen necelou čtvrthodinku a nezaznamenal ani jeden bod.

"Měli jsme dvě možnosti, čekat, až se to u Kahrona zlomí nebo reagovat stejně jako třeba loni. Máme ale těžký los a potřebujeme být konkurenceschopní, takže jsme se rozhodli pro druhou variantu," řekl před nedělním derby s Děčínem ústecký kouč Jan Šotnar.

Radost trenéra Šotnara: Brání, to u amerických rozehrávačů nebývá zvykem

Ten si vyhlédl Lamba Autreyho, jenž už v dresu Slunety působil, loňskou sezónu završil po štacích v Kolíně a Hradci Králové v Nymburce, kde ale letos v prvních dvou kolech nehrál. "Má to více důvodů, ale ta dohoda mezi ním a Tomášem (Hrubým, generální manažer Slunety, pozn. autora) byla velice rychlá. Samozřejmě je obrovskou výhodou, že Lamb zná nejen českou ligu, ale i náš klub a naši hru, takže adaptace by měla být velice rychlá. Loni to u nových hráčů trvalo třeba šest, sedm zápasů, tomu se nyní chceme vyhnout. Věřím, že i díky němu půjdou naše výkony nahoru," dodal ústecký kouč.

Autrey podepsal podle slov Hrubého na severu Čech smlouvu do konce sezóny, premiéra ve staronovém dresu bude více než pikantní. V neděli totiž dorazí do Ústí nad Labem rival z Děčína, v jehož dresu strávil Autrey jako jedna z opor dva roky. Válečníci tak budou chtít o to víc potvrdit dvě úvodní vítězství, neboť u největšího protivníka už od léta válí loňská hvězda Děčína Ty Nichols. Sluneta naopak doufá, že s Autreym v sestavě zapíše po dvou porážkách první soutěžní výhru. Start je v neděli v 18 hodin ve Sportcentru Sluneta.

Poločas v Opavě nestačil

Ústečtí košíkáři padli i ve 2. kole Kooperativa NBL, v Opavě nestačili 79:88. Zápas se lámal už v první půli, kdy si Slezané vypracovali devatenáctibodový náskok. „Škoda, že jsme do utkání nastoupili velice vlažně a dovolili Opavě získat velký náskok. Ve čtvrté čtvrtině jsme utkání zdramatizovali, ale nakonec odjíždíme s prohrou," litoval rozehrávač Martin Nábělek. „My jsme začali hrát basket až po dvaceti minutách. Ve druhém poločase jsme předváděli hru jakou si představujeme hrát v této sezoně. Ve výborné atmosféře jsme nesklopili hlavy a v koncovce jsme sahali po vítězství," potvrdil jeho slova trenér Jan Šotnar, jenž ale uznal, že Opava nakonec vyhrála zaslouženě. Se 27 body zazářil Maishe Dailey.