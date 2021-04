Zatímco hosté za sebou mají téměř měsíční přestávku (naposledy nastoupili 6. března v Děčíně), Sluneta hrála ve středu v Hradci Králové, kde v nadstavbě poprvé prohrála (v dramatické koncovce 84:85). V domácím prostředí je tak potřeba zaváhání napravit, a to i proto, že situace na čele skupiny A2 je nesmírně vyrovnaná.

Pokud by totiž Děčín i Svitavy zvládly dvě své dohrávky, srovnaly by se zmíněné dva celky, Sluneta a Sokoli z Hradce Králové na totožné bilanci 12 výher a 15 porážek. Ústeckým by tak přišla vhod výhra, která by jim zajistila alespoň drobný náskok před zbylými třemi pronásledovateli, přičemž s Hradcem i s Děčínem ještě bude hrát na své palubovce.

„Po smolné koncovce a nedobrém výkonu v Hradci Králové se těšíme na další utkání. Svitavy mají velmi kvalitní tým, a pokud chceme pomýšlet na vítězství, musíme předvést úplně jiný výkon než v posledním zápase. Věřím, že energii z tréninků přeneseme na hřiště a budeme hrát naši hru jak na útočné tak i obranné polovině," řekl trenér Severočechů Jan Šotnar, jemuž bude chybět zraněný Martin David. Otazník navíc visí i nad Johanem Haiblíkem.

„Zápas v Hradci se nám nepovedl, nechali jsme se zaskočit domácím celkem a to se už nesmí opakovat. Hrajeme doma, takže to tak musí vypadat, energie na celém hřišti a dobrá obrana, to je cesta k vítězství," burcoval Dalibor Fait.