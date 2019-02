Sledovat poslední zápasy Slunety není pro fanoušky se slabým srdcem. Basketbalisté Ústí zvládli další nervák. Po derby v Děčíně, kde rozhodlo ve prospěch svěřenců kouče Antonína Pištěckého až třetí prodloužení, si nyní ve druhém nastavení poradili s Olomouckem 95:94. Na poslední tři výhry tak spotřebovali hned pět prodloužení a stačilo jim na to skóre, které je v plusu jen o pět bodů!

Hosté sice vyhráli úvodní půli 53:47, jenže po změně stran už se dokázali proti obraně Pištěckého družiny prosadit jen 41 body. "Nechci se úplně motat do čísel, ale za prvních 20 minut jsme dostali 53 bodů, za dalších třicet minut už to bylo jen 41 bodů. To byl podle mě klíč k úspěchu, protože v první půli soupeř nekompromisně trestal každou naší chybu," potvrdil i domácí kouč Antonín Pištěcký.

V dramatické koncovce však srovnal 14 vteřin před koncem trojkou Houška, v prvním prodloužení se povedl dvoubodový pokus Peckovi, jenž vyrovnal na 88:88. V posledním nastavení Ústí vedlo 95:94, ovšem poslední útok měli hosté. Palyza však trojku s klaksonem neproměnil a na ústecké lavičce tak mohly znovu propuknout bouřlivé oslavy.

"Pro nás to bylo další bláznivé utkání rozhodnuté v koncovce, tentokrát v koncovce druhého prodloužení. Pochopitelně nás těší, že jsme dokázali zvítězit. Zápas v Olomoucku byl z naší strany naprosto šílený, takže jsem rád, že se nám doma povedlo to odčinit," liboval si Pištěcký. "Úplně se nám nepovedlo využít toho, že Olomoucko mělo v nohách dva těžké zápasy o víkendu a dlouhou cestu, ale vyhráli jsme, i pro diváky to bylo atraktivní utkání, druhý poločas byl výrazně lepší oproti prvnímu a navrch se nám povedlo potvrdit výhry z Děčína. Jsme tedy maximálně šťastní a těšíme se na zasloužené dny volna, po kterých budeme v reprezentační přestávce pracovat na dalším posunu," dodal.

"Gratuluji Ústí k vítězství. Myslím, že bylo zasloužené, ale kdybychom uspěli my, bylo by to taky fér. Rozhodly opravdu drobnosti, jednalo se o fantastický boj a parádní zápas, kde se oba týmy střídaly ve vedení," hodnotil hostující kouč Predrag Benaček. O jeho slovech svědčí i fakt, že oba týmy se celkem osmnáctkrát vystřídaly ve vedení, sedmnáctkrát bylo skóre srovnané.

"Na nás se v závěru podepsala únava z Českého poháru, kde jsme odehráli těžké duely s Nymburkem a Děčínem a dnes nás čekalo dalších 50 minut boje. V důsledku toho jsme udělali v závěru nějaké chyby, kdy jsme už ztratili koncentraci. To ale nic nemění na skvělém vítězství Ústí," dodal hostující trenér.

Ústí se muselo obejít bez Spencera Svejcara, který je po operaci slepého střeva, střelecky tak Slunetu táhlo duo Houška-Pecka. První nasázel 26 bodů, Pecka, jenž si navíc s deseti doskoky připsal double-double, o tři méně. Naopak hostům nestačily ani dva double-doubly neskutečného dua Douglas (19 bodů a 21 doskoků) a Dunans (18 bodů a 14 doskoků).

Basketbal, Kooperativa Národní basketbalová liga, 24. kolo:

Sluneta Ústí nad Labem - Olomoucko 95:94

po 2. prodloužení (27:22, 47:53, 67:70, 78:78, 88:88)

Body Ústí: Houška 26, Pecka 23, Šotnar 17, Wallace 12, Šmíd 7, Wisseh a Martin po 4, Šteffel 2.

Nejvíce bodů Olomoucko: Palyza 25, Douglas 19, Dunans 18.

Trojky: 33/11 - 38/11. TH: 9/6 - 26/15. Doskoky: 43 - 57. Diváci: 606.