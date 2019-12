Mužem zápasu byl Šotnar, který vstřelil 25 bodů. Navíc v posledních minutách trefil trojku a půl minuty před koncem proměnil dvě klíčové šestky na 80:78 po zisku míče v hradeckém útoku. Sedmák pak v poslední šanci Hradce minul trojkový pokus, pojistku přidal po závěrečné siréně z trestného hodu Pecka, který byl na doskoku střely hradeckého pivota faulován.

"Myslím, že dnes vyhrál opravdu jen šťastnější tým. Rozhodně se nemáme za co stydět, odvedli jsme zde dobrou práci, bohužel jsme na konci udělali nějaká špatná rozhodnutí, která nás stála zápas" hodnotil trenér Východočechů Lubomír Peterka. "Byla tam jedna ztráta, měli jsme brzo problémy s fauly, ale jinak jsme odehráli nejlepší zápas venku, možná letos vůbec nejlepší utkání a k výhře chybělo opravdu málo."

"Souhlasím, Hradec odehrál velice kvalitní utkání," kontroval ústecký kouč Antonín Pištěcký. "My jsme měli po té ostudě v Prostějově tři dny na to, připravit se na Hradec Králové a tři dny jsme se prakticky bavili jen o obraně. Věděli jsme, že přijíždí další útočný soupeř, jenž má pět, šest hráčů, kteří se dokáží dostat přes dvacet bodů, záleží jen, komu to padne. Pro nás bylo klíčové, že jsme Hradec ubránili na 78 bodech. Samozřejmě se můžeme bavit o tom, že měli jejich hráči problémy s fauly, ale to zkrátka patří ke hře."

SKVĚLÝ ŠOTNAR: VÝHRA JE VÝHRA

Slunetu táhl především rozehrávač Michal Šotnar, jenž na sebe bral v těžkých chvílích zodpovědnost a trefoval důležité a těžké střely. "Pro nás je důležité, že jsme vyhráli. Nikdo se zítra nebude ptát, jak to bylo, jestli vyhrál šťastnější. Máme dva body do tabulky, a to je pro nás hlavní," odmítl spekulace o šťastné výhře.

S tím souhlasil i hostující Lukáš Kantůrek. "Gratuluji Ústí, dnes vyhráli, štěstí ke sportu prostě patří. Nám to bohužel nevyšlo, ale co bych viděl jako důležité je fakt, že jsme konečně někoho ubránili. Ústí jsme u nich udrželi na 81 bodech, to je pozitivum, od kterého se musíme odrazit do dalších zápasů."

Kromě Šotnara se dařilo i Peckovi, jenž zaznamenal další double-double za 18 bodů a 10 doskoků. Spencer Svejcar, který se střelecky trápil, zaznamenal jen osm bodů, přidal však sedm asistencí a v závěru trefil dvě veledůležité trojky. "Velký kredit patří Michalu Šotnarovi, kteří nás táhnul v době, kdy se nám nedařilo a na konci fakt rozhodlo jen štěstí. Spencer Svejcar, který se 35 minut nemohl trefit, dal v závěru dvě trojky, těžkou střelu trefil Pavel Houška," pochválil své ovečky Pištěcký.

"Opravdu vyhrál šťastnější, ale my jsme za to strašně rádi, protože kdo tu soutěž sleduje, ví, že teď vyhrálo dvakrát za sebou Brno, každý může porazit každého, je to nesmírně vyrovnané a každou výhru bereme všema deseti," velebil osmé vítězství v sezóně ústecký kouč. Jeho družina se díky výhře v zápase, kdy nevedla o více než tři body, osamostatnila na pátém místě tabulky.

Basketbal, KNBL, 14. kolo:

SLUNETA Ústí - Hradec Králové 81:78 (16:15, 35:38, 57:58)

SLUNETA ÚSTÍ: Šotnar 25, Pecka 18, Houška 15, Svejcar 8, Brown a Čampara 6, Fait 3, Bažant, Karlovský a David 0

Nejvíce bodů Hradec Králové: Lošonský 19, Sedmák a Pekárek 15, Tresač 10

Trojky: 35/11 - 21/7. TH: 21/16 - 18/13. Doskoky: 33 - 39. Diváci: 710.