Už se zdálo, že se oba celky rozejdou smírně. Šest sekund před koncem zakončil Rapid zdánlivě poslední akci mimo. Jenže pak přilétl dlouhý výhoz brankáře Hnízdila, jenž našel hlavu Dominika Šupa, který využil nedorozumění mladého brankáře Martina Džudžy a obránce Petra Tichého, a prodloužil míč až do sítě.

"Asi to bylo trochu zaváhání brankáře, ale je ještě mladý. Hrozně si to pak vyčítal, ale věřím, že ho to spíš nakopne. Je potřeba říct, že během zápasu nás dost podržel," hodnotil hrající místopředseda klubu Matěj Čapek výkon teprve osmnáctiletého mladíka, jenž zlikvidoval i dva desetimetrové kopy domácího Olympiku.

Krom něj dostali příležitost opět i další talentovaní junioři Dan Hajaš a Jaroslav a Jiří Zápotočtí, ústecký celek tak možná zaplatil tak trochu nováčkovskou daň a daň za nezkušenost. "Bylo to vyrovnané utkání,plné soubojů, konečně se nám povedl první poločas, dokonce jsme i vedli. Paradoxně jsme ale bez bodů," pokrčil Čapek rameny. "Nemá cenu nějak extra věšet hlavy, už v pátek nás čeká Slavie, musíme se z toho oklepat a jít dál."

Futsal, 1. FUTSAL liga, 9. kolo - dohrávka:

Olympik Mělník - Rapid Ústí nad Labem 5:4 (2:2)

Branky a nahrávky: 5. Lehner (Šup), 14. Šustr (Lehner), 27. Hrdý (Kalabis), 28. Šup, 40. Šup (Hnízdil) – 3. Výborný (Jelínek), 15. Zajíček (Rozboud), 25. Rozboud (Zajíček), 39. Výborný (Jelínek)

Rozhodčí: Milner, Vrtal. ŽK: 5:4. Hráno bez diváků.

SK Olympik Mělník: Hnízdil – Lehner, Moravec, Nedostup, Hrdý, Nečas, Šustr, Kalabis, Mikyska, Miker, Jungbauer, Šup (C).

FC Rapid Ústí nad Labem: Džudža (Votava) – Macháček, Jelínek (C), Tichý, Výborný, Zajíček, Rozboud, Gajdoš, Koc, Čapek, Hajaš, Jar. Zápotocký, Ji. Zápotocký.