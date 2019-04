„Martin měl konkrétní nabídky i z jiných klubů, proto jsme moc rádi, že se nám ho povedlo udržet,“ vyjádřil se generální manažer klubu Tomáš Hrubý. „Jak pro vedení, tak pro kouče Pištěckého to byla priorita,“ zdůraznil. „Budu se opakovat, ale opět to ukazuje náš zájem o koncepční práci. Martin má výborná čísla ve druhé nejvyšší soutěži a dokazuje, že má na to hrát i za Ústí a třeba zde jednou být vůdcem,“ dodal. „Už letos v zápasech, kde dostal šanci, ukázal, že v nejvyšší soutěži rozhodně může hrát,a my v něm vidíme velkou budoucnost.“