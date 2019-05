"Bylo to úplně něco jiného, chtěli bychom hrát už jen tady," líčil dojmy po zápase útočník David Richter.

Jak byste zhodnotil utkání?

Konečně jsme začali jako tým. Dříve se dařilo více obraně, dnes hrála dobře defenziva i ofenziva. V minulosti jsme se s quaterbackem Pavlem Mrázem příliš nenacházeli, dnes už to bylo výrazně lepší.

Byla to opravdu jasná záležitost, jak by se podle výsledku mohlo zdát?

Neřekl bych, že to byla vyloženě jasná záležitost. Úvod zápasu se nám sice povedl, ale také tam byly nějaké horší momenty. Bojovali jsme jako tým a dopadlo to velmi dobře.

Poprvé v historii jste hráli na městském stadionu v Ústí. Jak vás dojala atmosféra?

V Olšinkách máme skvělé fanoušky, kteří nás podporují. Na takto velkém stadionu je to ale opravdu něco jiného. My hráči máme pořádné zázemí a fotbal má tak úplně jinou úroveň. Nebylo to jen o tom najít hřiště, na kterém můžeme zápas odehrát. Opravdu to proti Brnu vypadalo jako americký fotbal.

Pokud by byla možnost, vrátili byste se znovu na tento stadion?

Za všechny hráče mohu jednoznačně říct, že bychom chtěli už hrát jen tady. Rozdíl je velký, atmosféra byla parádní.