/FOTO, VIDEO/ Basketbalisté Děčína jsou po čtyřech letech znovu ve finále Kooperativa Národní basketbalové ligy. V rozhodujícím sedmém semifinále přejeli Pardubice 90:69, soupeře pro boj o zlato se dozví v pondělí, bude jím buď Nymburk, nebo Opava.

Děčín slaví postup do finále basketbalové ligy. | Video: Deník/Alexandr Vanžura

V sedmém utkání měly v první půli navrch Pardubice. Domácím dělala problémy zónová obrana soupeře i střelba z dálky, hořeli také v obraně. I proto odcházeli do šaten se 46 inkasovanými body a se sedmibodovým mankem. Po změně stran ale družina Tomáše Grepla zabrala, už ve třetí desetiminutovce obrátila skóre, a v poslední čtvrtině v neskutečném laufu dorazila pomalu odpadajícího soka, jehož rozdrtila 28:11.

Děčín se mohl opřít o služby Nicholse, jenž se po dvouzápasovém trestu vrátil do sestavy, a zaznamenal 23 bodů. Hosté zase nasadili v šestém mači chybějícího Rikiče, jenže mimo zůstal rozehrávač Vyoral, který kvůli zranění nohy stihl pouze necelých pět minut.

"Z mého pohledu nám spíš uškodilo, protože naše obrana na něj byla připravena, ale pak nastoupil Neal a dal nám třináct bodů za poločas," líčil děčínský kouč Tomáš Grepl.

Naděje na baráž mizí. Herně jsme byli lepší, litoval trenér Holeňák

„Postup chutná moc dobře, protože zápas jsme odstartovali velice špatně. Byli jsme bez energie, která nás zdobila v minulých zápasech. Pro nás bylo obrovské štěstí, že jsme v poločase prohrávali jen o sedm bodů. Navíc, když se podívám do technického zápisu, Pardubice vedly dvacet tři minut, kdežto my jen čtrnáct minut a padesát jedna vteřin. Z tohoto pohledu odehrály Pardubice výborný zápas a konečné skóre je až nezasloužené," uznal sportovně.

"V celé sérii jsme se trápili střelecky, ale dnes se to najednou protrhlo, a ve druhém poločase jsme byli prostě lepší. Důvodem byla i naše zlepšená obrana, protože obrana u nás je alfa i omega. Když nebráníme, nemůžeme nikoho porazit. Ale když dobře bráníme, daří se nám relativně také v útoku," popisoval hlavní klíč k úspěchu.

POMOHLA ZLEPŠENÁ OBRANA

Válečníci dovolili Východočechům po změně stran jen 23 bodů, tedy stejně, jako v první i ve druhé čtvrtině. Přesto našel Grepl, jenž sám takto velká utkání hrál i koučoval, mouchy na výkonu svého týmu.

"Někteří hráči ještě nechápou, co je v play-off semifinále, navíc v sedmém utkání, a co musí na hřišti odevzdat. Podle toho to v prvním poločase taky vypadalo. Ve druhém poločase jsme proto stáhli rotaci na šest, sedm hráčů, kteří to vzali za dobrý konec a výsledek je takový, jaký je. Pomohl nám také návrat Nicholse, ale tým hrál dobře i bez něj. Někdy opět předržoval míč a spoluhráči doufali, že vymyslí něco geniálního. Možná nám paradoxně pomohlo, že si brzy udělal třetí a čtvrtý faul, šel si sednout a najednou se naše obrana zlepšila. Je to k zamyšlení, máme další herní variantu."

Svejcar může reprezentovat. Sluneta hrála nejlepší basket, jaký kdy v Ústí byl

Naopak pardubický trenér Dino Repeša, jehož svěřenci museli stejně jako ve čtvrtfinálové sérii do sedmého zápasu, viděl příčiny porážky právě ve zranění Vyorala a následně stále se tenčící rotaci. "Zápas jsme kontrolovali, ale pak se zranil Vyoral, Pekárek měl tři fauly na začátku druhé čtvrtiny a my měli méně kvalitních hráčů do rotace. Ve druhém poločase nám chyběla už energie. Zkoušeli jsme dávat víc míčů pod koš, protože Dickerson dnes neměl svůj pozitivní den v útoku. Chyběla nám rozehrávka, takže jsme to zkoušeli dávat pod koš, ale Rikič byl zraněný, hrál tak na šedesát procent, což bylo vidět ve druhém poločase," krčil rameny.

ŠANCE NA ZLATO

Děčínští basketbalisté jsou ve finále po čtyřech letech a celkově popáté ve své historii. Zatím pokaždé narazili na Nymburk, který se stal jejich přemožitelem, přičemž Válečníci nevyhráli jediný duel.

Nyní se jim však otevírá nevídaná možnost k zisku historického zlata.

Zaprvé, současný Nymburk není ani zdaleka nepřemožitelný, v základní a nadstavbové části zaznamenal 11 porážek, v play-off pak dalších pět.

Zadruhé, Středočeši se do finále vůbec nemusejí podívat, už v pondělí totiž svedou rovněž rozhodující sedmou bitvu s Opavou, která vystřídala Děčín v posledních dvou finále, a byť budou mít výhodu domácího prostředí, a navíc dvě výhry, jimiž srovnali sérii ze stavu 1:3, v zádech, stále to není jistota postupu.

GLOSA: Basketbalové bašty ve Final four! A proto se bude hrát v Praze...

V neposlední řadě jsou nasnadě vzájemné zápasy s bývalým konkurentem v boji o ligové prvenství, letos je totiž Děčín zcela vyrovnaným protivníkem, který s Nymburkem uhrál dvě ligové výhry ze čtyř klání.

Stejně vyrovnanou bilanci má Greplův celek i s Opavou, cesta ke zlatu je tak průchodnější, než kdy jindy. Ať už dopadne finále jakkoliv, je téměř jisté, že půjde o nejvyrovnanější souboj za poslední dvě dekády, v níž kraloval téměř nepřemožitelný hegemon z Nymburka. Válečníky požene bílé peklo. Proti Opavě v něm v pátek 26. května začnou, v případě série s úřadujícím mistrem začnou na palubovce soupeře, doma se představí o dva dny později, tedy 28. května. Mistrem ligy se stane ten, kdo vyhraje tři finálová klání.

Basketbal, Kooperativa NBL, semifinále, 7. zápas:

BK ARMEX Děčín - BK Kvis Pardubice 90:69 (19:23, 39:46, 62:58)

Děčín: Nichols 23, Svoboda 22, Pomikálek 15, Bruner 14, Josipović 8, Walton 5 (14 asistencí), Kroutil 3.

Pardubice: Neal 16, Rikić 13, Šafarčík 9, Čolak a Dickerson 7, Švrdlík 6, Pekárek 5, Vyoral, Potoček a Štěrba po 2. Rozhodčí: Vyklický, Matějek, Baloun. TH: 10/6 - 23/13. Trojky: 23/6 - 29/12. Doskoky: 33 - 33. Osobní chyby: 22 - 19. Diváci: 1 200 (vyprodáno).

Konečný stav série: 4:3.

Termíny finálových utkání: 26. května, 28. května, 30. května, 1. června, 3. června (hraje se na tři vítězné zápasy).