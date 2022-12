Hned od úvodního rozskoku nabídlo derby velmi atraktivní basketbal, ve kterém dominovaly především útoky. Vždyť jen za první čtvrtinu padlo 51 bodů, za celý první poločas 91. A to přesto, že Děčín musel šetřit jednoho ze svých klíčových mužů. AJ Walton totiž poměrně rychle nasbíral tři osobní chyb, přesto patřil k nejplatnějším domácím hráčům. Kromě 16 bodů si připsal také šest asistencí a osm doskoků. "Děčín měl více hráčů, kteří byli ochotni se přizpůsobit intenzitě a energii derby. Děčín měl velmi dobrý první poločas, možná ten nejlepší, co se týká střelby, a celkově znovu prokázal svoji velikou bojovnost," hledal příčinu druhé porážky v derby ústecký trenér Jan Šotnar.

Válečníkům se zcela podařilo vymazat Johnsona, který nedokázal dát za 25 minut na hřišti jediný bod. "Udržet Ústí na osmdesáti bodech s tou sestavou, kterou mají, to je velmi dobrá obranná práce. A protože je Ústí dobré v útoku, má trochu slabší obranu, a když mi trefíme něco zvenku, můžeme Ústí porazit," pochvaloval si po utkání trenér Děčína Tomáš Grepl.

Po poločasové přestávce se v prvních minutách druhého poločasu střelcům tolik nedařilo. Postupně hra ale nabírala opět na tempu. Přesto, že se Ústí přiblížilo ve 4. minutě na tři body, Válečníci to nerozhodilo a především zásluhou Waltona a Pomikálka utekli před poslední desetiminutovkou svému soupeři na rozdíl 17 bodů. V některých okamžicích vypjatého utkání to mezi hráčů obou týmů jiskřilo, došlo na drobnější hádky přímo na hřišti. "Utkání bylo dnes útočné, přestože nám spíše vyhovují zápasy s nízkým skóre, kde dominují obrany. Dnes nám to ale trochu ulétlo do útočného zápasu, ale protože nám se v útoku dařilo, zvládli jsme to dobře. Emoce k zápasu patří, derby je trochu vyhrocené a dokonce Američané, kteří nevědí o rivalitě Děčína a Ústí skoro nic, jsou namotivovaní," všiml si nejlepší domácí střelec sobotního utkání Matěj Svoboda.

Poslední perioda pak patřila hostům, kteří korigovali výsledek především zásluhou svých nejlepších hráčů Svejcara a Pecky na konečných 94:80 pro Děčín. Ten si tak připsal letošní druhé vítězství v severočeském derby.

BK Armex Děčín - Sluneta Ústí nad Labem 94:80 (30:21, 49:42, 75:58)

Body: Svoboda 21, Pomikálek 18, Nichols 17, Walton 16, Kroutil 9, Josipovič 8, Jansa 3, Mach 2 - Pecka a Svejcar 24, Hick 10, Dailey 9, Nábělek 6, Karlovský 4, Martin 3,