Basketbalisté Ústí nad Labem přišli také o sérii ligových vítězství. Poté, co jim v týdnu v evropském poháru zastavil celkovou vítěznou sérii na čísle osm rakouský Kapfenberg, utnul sedmizápasovou šňůru v KNBL Kolín. Epické drama ale rozseklo až druhé prodloužení, v němž Středočeši i díky fantastickému Čížovi urvali výhru 112:108.

Sluneta měla namále už v závěru základní hrací doby, jenže díky dalekonosné trojce Nicholse s klaksonem srovnala na 89:89 a vynutila si nastavení. Exděčínský klenot nasázel v utkání 33 bodů, ani to ale Ústí nestačilo.

Stejné galapředstavení s deseti asistencemi navrhc předvedl děčínský démon A. J. Walton, i díky němu se Válečníci mohli radovat z přesvědčivého úspěchu v Pardubicích (99:64).

„Výsledek je pro Pardubice možná až trošku krutý, ale nám spadlo do koše to, co nám normálně nepadá, což se na výsledku projevilo. Nemůžeme být nic jiného než spokojeni, za výhru jsme samozřejmě rádi. Klíčový byl první poločas – to, že jsme Pardubice přehráli poměrem 17:2 na body z rychlého protiútoku, to určilo ráz zápasu,“ řekl kouč Tomáš Grepl.