Hádám tedy, že i v takové kulise, jaká panovala při derby v Ústí, se vám hrálo dobře, nebo ne?

V takové kulise se hraje nejlépe, já bych si hrozně přál, abychom v ní mohli hrát každé kolo. Bohužel ne ve všech městech a halách to takto žije, což je hrozná škoda. Myslím, že mohu mluvit za všechny kluky v celé lize, za takových podmínek se nám hraje mnohem lépe.

BODOVÝ REKORD LIGY?

Ten je od famózního představení Svobody ještě zhruba o jednu třetinu dál. Neuvěřitelných 61 bodů nasázel v únoru 2006 tehdy fenomenální Will Chavis v dresu fenoména té doby, Mlékárny Kunín. Více bodů než Svoboda zvládli také, tou dobou v ústeckém dresu hrající, Tim Henry (2007) a Ladislav Pecka (2016). Oba zaznamenali 42 bodů. Ještě lepší výsledek zapsal v roce 1996, rovněž v dresu Ústí, a dokonce v derby proti Děčínu, Johnny Perkins, který si připsal 49 bodů.

Byla nějaká speciální příprava nebo motivace na zápas proti Ústí? Domácí na vás byli hodně nahecovaní…

Řekl bych, že to byla stejná příprava jako na všechna ostatní utkání. Samozřejmě jsme vnímali, že to je derby, a o to víc jsme chtěli vyhrát, ale sám za sebe mohu říct, že ačkoliv už jsem v Děčíně rok a cítím tu rivalitu, je to pro mě duel jako každý jiný. Že by výhra či porážka v tomto zápase měla jinou hodnotu se říct nedá, protože to není pravda, pořád jsou to dva body za výhru tak jako tak.

Nedávno proti Olomoucku jste nastřílel 40 bodů, což změnilo rekordní zápisy letošního ročníku…

Nějaký takový rekord to asi bude, prý jsem zlomil i historický rekord klubu v tomto ohledu.

Stálo vás to něco speciálního do kasy?

To vůbec ne, spíš se objevily takové ty řeči a hecovačky okolo typu 'Jsem na tebe zvědavý v dalším zápase' (úsměv). Ale chápu to, přeci jen si člověk takovým výkonem nastaví laťku hodně vysoko. Říkal jsem to už předtím několikrát, každý hráč by si přál zažít takové utkání, ale nakonec je vždycky stejně nejdůležitější výsledek týmu. Proti Olomoucku jsme vyhráli, ale proti Ústí to tak nebylo a můj výkon nebyl optimální. Když budu moci pomoct týmu takovými výkony, budu jedině rád, ale v tuto chvíli je těch 40 bodů zapomenuto.

Bitva o krále severu se speciálním nábojem. Derby, jaké tu ještě nebylo

Se Slunetou jste sice prohráli, ale stále se držíte v popředí tabulky, je to meta, s níž jste spokojení?

Zrovna jsme si říkali v kabině, že prohra samozřejmě mrzí, ale není třeba mít hlavy dole. Pořád jsme třetí nebo čtvrtí a zbývá 10 zápasů do play-off. Teď se nám může povést další utkání a bude pro změnu zapomenuta prohra v derby, je to takové, že se člověk nesmí moc zaobírat tím, co už se stalo. Je fajn výhru oslavit, je fajn se z porážky poučit, říct si chyby, které se staly, ale život jde dál, stejně tak liga jde dál, a za dva, tři dny je tu další duel.

A krom ligy vás čeká ještě čtvrtfinále poháru. Ústí už ve Final four je, vy do něj nemáte daleko, i zde by tak mohlo dojít na další derby. Jak se díváte na fakt, že svaz nakonec určil jako místo konání pražskou Královku?

Je škoda, že nedopadlo pořadatelství pro Ústí nebo pro nás, samozřejmě pokud postoupíme. Final four by si zasloužilo takovou atmosféru, jako byla v neděli na Slunetě. Nevím, do jaké míry bude zaplněná hala v Praze, na druhou stranu to není z Ústí ani z Děčína daleko a věřím, že pokud bychom postoupili i my, spousta lidí by si tu cestu našla. Nás ale pořád čekají nejprve dva zápasy v lize, s Nymburkem a v Ostravě, pokud bychom tyto dva duely vyhráli, bylo by to skvělé, až pak se můžeme soustředit na pohár. Určitě bychom se ale rádi na Final four podívali, jelikož letos máme zatím sezónu rozjetou dobře a i vzhledem k v tomu, jak je letos česká basketbalová scéna vyrovnaná, si troufám říct, že každý, kdo se do Final four dostane, tam pojede s cílem urvat zlato. A třeba se s Ústím potkáme ve finále (úsměv).