Pohádka basketbalistů Slunety může napsat velký happy end, navíc v domácím království. Severočeský celek dokázal v Brně v prvním mači bronzové série vymazat dvacetibodovou ztrátu a po infarktové koncovce urval duel 84:80 v prodloužení. Pokud Ústí zvládne i druhý krok na domácí palubovce, vyšperkuje už tak nejúspěšnější sérii ve své historii medailí na krku.

VYPRODEJTE HALU

Ani na letošní derby s Děčínem, ani na historicky první semifinále, se nepodařilo vyprodat Sportcentrum Sluneta. Bronzový mečbol už by si ale takovou atmosféru zasloužil. „„Je to zápas, jaký se v Ústí ještě nikdy nehrál, proto doufáme, že bude narvaná hala,“ přeje si generální manažer klubu Tomáš Hrubý. „Věřím, že Sluneta bude zaplněna do posledního místa a užijeme si poslední domácí utkání v sezoně,“ doufá také kouč úspěšné družiny Jan Šotnar.

VSTUPENKY

Ten tuší, že ačkoliv je se svým týmem neskutečně blízko, poslední schod bude ještě hodně vysoký. „Všichni víme, jak moc jsme blízko, ale zároveň daleko. Pokud chceme uspět, musíme spojit síly s našimi fanoušky a Brno doma doslova uvařit,“ věří v pomoc našlapané arény. „Jen stoprocentní nasazení po celé utkání nám může zajistit šanci na úspěch. Stále musíme respektovat kvalitu soupeře a dobře reagovat na změny v herním plánu Brna. První utkání nebylo z naší strany perfektní, ale to samé se dá říct o soupeři,“ přidává další atributy, které bude potřeba splnit. „Musíme krotit euforii, Brno je hodně silný a zkušený soupeř a je nyní přitlačený ke zdi,“ zůstává nohama na zemi také ústecký Dalibor Fait. „Poslední krok je vždycky nejtěžší, ale věřím, že s podporou plné haly ho zvládneme,“ doufá i on v bouřlivou kulisu.

„Po výhře v Brně se naše šance na medaili zvýšily, ale určitě to nebude zadarmo. Brno je velice kvalitní tým a my jdeme do zápasu se vší pokorou,“ tuší také Hrubý, jenž celý tým bezprostředně po prvním klání zasypal chválou. „Samozřejmě nešlo říct nic jiného, než že to je naprostá senzace, takže jsme nešetřili superlativy, ale pořád není hotovo. Sice jsme vyhráli v Brně, což je lehká výhoda, na druhou stranu nás to trochu svazuje v tom, že chceme doma sérii ukončit,“ zdvihá varovný prst.

Šotnarův soubor však ukázal, že je silný nejen herně, ale i v hlavách. To ostatně potvrzují i slova generálního manažera, který ocenil, že se tým i přes řadu překážek v moravské metropoli nesesypal. „Kluci ukázali, že jsou psychicky odolní. Nebylo to jen o stavu, kdy jsme prohrávali o dvacet bodů, ale i o trojce s klaksonem v poločase nebo domácí vedení o dva body těsně před koncem zápasu. Všechno jsme ale dokázali zvládnout i přesto, že utkání bylo v tomto ohledu nesmírně složité.“

Pokud Sluneta ustojí tíhu okamžiku i v domácím prostředí, zažije ústecký kolektivní sport slávu, která tu nebyla dlouhá desetiletí.