„Loni jsme šli do play-off z pátého místa, letos se ta soutěž vyvíjí jinak, ale šance po tříbodové výhře na Odolce je reálná. Dveře jsme si nezavřeli a máme ještě osm kol. Už teď můžeme říct, že se do předkola dostaneme, myslím, že nás nikdo nemůže vyautovat. Teď půjde o přímý postup a o soupeře. Může se taktizovat a velkou roli sehraje v závěru základní části Dukla Liberec, která neřekla poslední slovo. Po změně trenéra bude- šlapat a ambice hodlá naplnit. Bude hrát o play-off, o pozice. Dukla se zlepšuje, výkony stabilizuje, což prokázala postupem do Final Four Českého poháru – to se nám nepodařilo, ale Liberci přejeme,“ uvedl manažer ústeckého SKV Miroslav Přikryl, jenž vidí šance na výhru 50:50.

„My jsme pod tlakem, řekl jsem to i klukům. Do konce dlouhodobé části nás čekají soupeři, s kterými chceme vyhrávat. Máme za sebou Budějovice, Vary, Příbram. Po mém příchodu nás prověřila ze stran soupeřů síla, plus Poláci v poháru, a já k těm šesti zápasům nemůžu říct, že by se kluci nesnažili,“ prohlásil Petr Brom, který nedávno na trenérském postu nahradil Michala Nekolu.

Liberecké výkony se zlepšují, což se potvrdilo i pohárovou výhrou na Odolena Vodě, Dukla zvládla zlatý set a je stejně jako loni ve Final Four. „To je pozitivní věc, kluci si dokázali, že volejbal hrát umí. Teď se ním navíc kádr uzdravuje, vracejí se důležití hráči, všechno si sedá já věřím, že jdeme správným směrem,“ přesvědčivě uvedl liberecký kouč přezdívaný Jahoda.

Ovšem také Brom věří, že pokud jeho parta naváže na poslední výkony, uspěje. „Ale Ústí hraje dobře, domácí prostředí si chce každý hájit.“

„Nejsme favorit, ale Duklu potrápíme, spoléháme i na diváky,“ dodal Přikryl.

Přikryl: Čeká nás vrchol sezony

Ústí n. L. – Šéf ústeckého klubu a první místopředseda volejbalového svazu Miroslav Přikryl označil čtvrteční bitvu o krále severu Čech za jeden z vrcholů základní části extraligy.

Je to extra zápas?

Ano, je to jeden z vrcholů a sezony. Motivace na obou stranách je obrovská. Máme tady dva hráče z Liberce, kteří tvoří osu týmu, u nich je náš loňský nahrávač Bartůněk,dlouho je drží libero Kopáček. Taky byl tady. Vazby jsou na trenérských a funkcionářských úrovních. Byli u nás Petr Brom i Michal Nekola.

Co může rozhodnout?

Liberec může těšit z více zkušeností, na druhou stranu je otázka, v jaké formě se budou vracet jeho hráči po absencích.

Jaké je rozpoložení týmu?

My jsme k potěšení fanouškům i našemu zvládli pondělní zápas na Odolce brilantně a situaci o přímý postup jsme zdramatizovali. Jsme připraveni.

Co byste řekl na adresu soupeře?

Dukla se nakopla postupem v poháru, má formu.

Brom: Do Ústí jedu jako soupeř

Liberec – Do plejády aktérů, kteří mají zkušenosti z obou klubů, určitě patří liberecký trenér Petr Brom. Uznávaný trenér totiž v minulosti působil několikrát v Ústí nad Labem, naposledy před necelými třemi lety jako sportovní ředitel. Ve dvaceti sezonách získal v roli trenéra 17 medailí a celkem v kariéře slavil 13 titulů.

Je to extra zápas?

Já osobně to úplně tak neberu, pro mě to extra zvláštní utkání není. V hlavě mám to, že nás teď čekají dva těžké zápasy – po derby ještě pražští Lvi. A oba musíme zvládnout. Vím, že panuje mezi kluby rivalita, mezi kluky kamarádské vazby, ale teď jedeme do Ústí jako soupeři.

Co může rozhodnout?

Budeme mít poradu, ale klukům stále říkám, že to bude hlavně o nás. Ten volejbal umíme.

Jaké je rozpoložení týmu?

Trénujeme, uzdravujeme se a těšíme se.

Co byste řekl na adresu soupeře?

Hrají dobře, mají formu a výhodu domácí haly.