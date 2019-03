„Řekli jsme si, že pro vítězství uděláme všechno, a to jsme také udělali. Museli jsme vyhrát. Asi nejde vyjádřit, jak jsme se po jedenácti zápasech cítili,“ přiznal hrdina večera děčínský rozehrávač a autor 27 bodů Ondřej Šiška, jehož střela jedenáct vteřin před koncem dostala zápas do prodloužení.

Začala odvetná část nadstavby A1 Národní basketbalové ligy, pro ústeckou Slunetu smolně, připsala si pátý nezdar v řadě. Po velkém boji. „Děčín začal postupem času dobře bránit a my nedávali těžké střely,“ našel důvody porážky ústecký Ladislav Pecka, jenž byl s 18 body nejlepším snajprem poražených.

Ústí mělo dlouho k výhře o dost blíže. „Už v prvním poločase jsme měli devítibodový náskok,“ připomněl ústecký křídelník Spencer Svejcar.

Ten děčínská parta ale vymazala a v dohnat manko dokázala i v nervydrásající koncovce základní hrací doby. „V prvním poločase jsme nechali spoustu otevřených střel a udělali jsme moc zbytečných ztrát. Opět se ukázalo, že derby mají v této sezoně extra náboj. Byla to bitva až do konce,“ prohlásil děčínský pivot Jakub Krakovič.

Hosté zvládl pětiminutové nastavení o něco lépe, proto po něm mohli slavit těsnou výhru.

„Dnes rozhodly mentální chyby hráčů. Na konci prvního poločasu jsme měli možnost ještě jednoho faulu, ale necháme si místo toho dát trojku a dotáhnout Děčín na bod. Na konci druhé půle vedeme o tři body a i přesto, že trojka Šišky byla hodně šťastná, opět měl přijít faul a dva trestné hody Děčína. Je to o to nešťastnější, že na hřišti jsou hráči, kteří hrají ten basketbal už několik let a přesto tohle rozhodnutí neudělají, ačkoliv jsme si to říkali. Dnes nás to bohužel stálo zápas,“ hodnotil ústecký trenér Antonín Pištěcký.

"Jsme rádi že jsme vyhráli, což asi nemusím nikomu říkat, když sleduje naše výsledky. Já to zhodnotím stručně, je to vítězství hráčů, je to vítězství pro naše fanoušky, bylo to opět utkání, které se přelévalo ze strany na stranu. Myslím, že dnes rozhodl x faktor Ondra Šiška, který nás vzal na ramena a dostal nás do prodloužení. V prodloužení jsme udělali největší rozdíl bodů, což je neuvěřitelné. Tak jak jsme byli zklamaní z domácích těsných porážek, dnes jsme za to těžké vítězství rádi," přiznal děčínský trenér Pavel Budínský, který behem zápasu takřka přišel o hlasivky.

NBL, A1, 8. kolo:

Ústí nad Labem – Děčín 85:90 pp (20:21, 40:39, 60:57 - 76:76).



Nejlepší střelci: Pecka 18, Wisseh 16, Martin 15 – Šiška 27, Autrey 15, Landa 11.