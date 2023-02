Válečníky čeká na pražské Královce v sobotu 18. března od 18.00 Kolín, Sluneta vyzve o tři hodiny dříve Brno. "Brno je papírově nejsilnější soupeř, ale je to na jeden zápas, tam se může stát cokoliv," prohlásil směrem k duelu s prozatímním lídrem Kooperativa Národní basketbalové ligy trenér ústecké Slunety Jan Šotnar.

"Je to určitě těžký soupeř, ale pokud s ním chceme vyhrát, je rozhodně lepší ho mít první den turnaje, protože ten druhý v boji o medaile se spíš projeví jeho široká rotace. Pokud tedy máme šanci Brno porazit, tak rozhodně v sobotu," zamyslel se ústecký lodivod.

GLOSA: Basketbalové bašty ve Final four! A proto se bude hrát v Praze...

I vzhledem k současné vyrovnanosti české ligy a faktu, že právě na soupeři ústecké Slunety skončil ve čtvrtfinále letos tápající Nymburk, ale i Šotnar cítí, že by jeho tým mohl pomýšlet na velký úspěch. "Půjde o jeden z nejvyrovnanějších turnajů Final four, jaký kdy Česko zažilo. Každý z těch čtyř týmů, které tam pojedou, ho může vyhrát, a s tím cílem do toho určitě i půjdou," dodal.

O pořadatelství finálového turnaje stála i ústecká Sluneta, svaz ale nakonec přidělil akci pražské hale Královka. Hrát se bude v sobotu 18. března, kdy jsou na programu zmíněná semifinále, v neděli vypukne boj o bronz a následně i o zlato.