Souboj rivalů se pyšní vždy zvláštním nábojem, tentokrát je umocněn faktem, že Děčín první duel na ústecké palubovce vyhrál 73:64 a odpíchl se k tím ke skvělému startu do sezóny.

Také zatím poslední zápas děčínská parta zvládla, ve středeční předehrávce 13. kola vyhrála v Pardubicích 76:74.

„Myslím, že to byl na české poměry z obou stran velmi kvalitní zápas. Intenzitou pomalu připomínal play off. My jsme přežili klinickou smrt, kdy nám domácí odskočili na osm bodů," řekl po cenné výhře Tomáš Grepl, trenér BK ARMEX Děčín, jehož parta se před derby vrátila dvěma těsnými výhrami na vítěznou vlnu a v tabulce je čtvrtá.

Ústečtí po nepovedeném rozjezdu sáhli ke kádrovým změnám a výkonnost stabilizovali, v tabulce jsou sice po smolných ztrátách na 9. pozici, ale jak se říká - derby favorita nemá. „Pro nás je teď každé utkání důležité, nejen z pohledu výsledku, ale také z pohledu našeho výkonu," konstatoval ústecký trenér Jan Šotnar.

Podle jeho slov si jeho svěřenci potřebují dokázat, že dokáží hrát koncentrovaně po celých 40 minut a plnit nastavená pravidla. „Děčín má za sebou dvě vítězství, kdy dokázal vyhrát v koncovce, které mu určitě přidají na sebevědomí. My se však soustředíme především na sebe, poněvadž v posledních utkáních jsme se porazili sami,“ uvedl Šotnar.

„Poslední utkání jsme ztratili díky mentálnímu selhání, byly to vyrovnané bitvy s favorizovanými týmy a my neudrželi koncentraci po celou dobu utkání prohráli v poslední čtvrtině. V Děčíně očekáváme zase plný dům a bouřlivou atmosféru, což bude další faktor, který na který se musíme připravit. Pokud ale budeme hrát naši hru a zůstaneme soustředění po celou dobu zápasu, máme šanci na výhru,“ řekl Spencer Svejcar, jedna z opor ústecké Slunety.