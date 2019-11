Volejbaloví fajnšmekři se mohou těšit na pestrý prodloužený víkend. Do hry vstupují oba týmy liberecké Dukly, přičemž ženy se představí v neděli proti Frýdku-Místku dokonce doma. Pondělní dohrávku v elitní soutěži mužů odehraje na severu Čech ústecké SKV proti pražským Lvům.

Po čtyřech porážkách bychom úspěch potřebovali, což je z mého pohledu jakýkoliv bodový zisk,“ řekl Miroslav Přikryl, manažer SKV Ústí nad Labem.

Po porážkách v lize jste se chtěli naladit v poháru, ale Brno vás opět porazilo a případné derby ve 4. kole proti Liberci se po výsledku 1:3 hodně vzdálilo, souhlasíte?

Chtěli jsme satisfakci za extraligu, ale dařilo se nám jen v první a částečně druhé sadě, kde jsme byli bojovnější a odpovědnější. První set se nám podařil dotáhnout, ale ve druhém nás o lepší výsledek připravily nevynucené chyby. Na konci nás hosté spláchli tvrdým servisem a přehráli nás v útoku.

Věříte po brněnských porážkách v postup?

Šance je malá, ale žije vždy. V prosincové odvetě musíme vyhrát za tři body a získat zlatý set.

Proč se mužstvu nedaří?

Trápí nás herní nesoulady, neklape spolupráce nahrávač – útočníci. A ti nejsou tak úspěšní a agresivní. Proto nás soupeř většinou ubrání.

V pondělí vás čekají rozjetí Lvi Praha. Těžký soupeř…

Několik sezon ambice nenaplňuje, ale po posílení věřím, že letos bude hrát o medaile. Přelanařili náš pilíř nahrávače Luboše Bartůňka, za kterého jsme náhradu zatím nenašli. My nebudeme favorité, ale bojovností, obranou, nasazením a při podpoře diváků se chceme pokusit o překvapení. Hráči musí podat výkony na hranici svých možností. Zda to bude stačit, to se uvidí až na palubovce.