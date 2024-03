Hokejbalisté ústecké Elby jsou nezastavitelní! Na jaře jsou zatím jako jediní stoprocentní a celkově si připsali už devátou extraligovou výhru v řadě. Naposledy ve šlágru třetího se čtvrtým zdolali Kladno na jeho hřišti 3:0.

Hokejbalisté Elba DDM Ústí ilustrační | Foto: Elba DDM Ústí/Tomáš Laibl

„Zápas byl hodně vyrovnaný, což se očekávalo. Rozhodlo využití šancí po individuálních chybách domácích,“ líčil autor úvodní branky Martin Stupka. „Zahráli jsme perfektně do obrany,. Sice jsme udělali nějaké zbytečné fauly, ale oslabení jsme skvěle ubránili. Každý se obětavě snažil blokovat střely, byl to zkrátka skvělý týmový výkon,“ pochvaloval si. „Hodně nám pomohl také brankář, jsou to velmi důležité tři body v boji o co nejlepší postavení do play-off,“ dodal.

I přes vynikající šňůru je ale zatím Ústí nad Labem až třetí, o skóre za druhým Kert Parkem Praha, ovšem už s čtyřbodovým polštářem na Kladno. Do konce základní části chybí poslední tři zápasy, do nichž se Elba pustí až po volném velikonočním víkendu.