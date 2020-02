„Rozhodla vůle zvítězit. I když jsme v zápase několikrát prohrávali, kluci to nevzdali a nakonec dokázali skóre otočit,“ pochvaloval si předseda a kapitán vítězů Vasil Knor. „Celý týden jsme měli tento zápas v hlavách, takže jsme se dokázali perfektně připravit,“ líčil.

Boca vstoupila do zápasu dobře, v první půli měla více šancí, jenže žádnou nedokázala přetavit v gól a naopak sama inkasovala. „V poločase nám trenér říkal, ať hrajeme pořád stejně, že musíme jen proměňovat šance,“ hodnotil dále Knor. Domácí gólostroj odstartoval Michal Cibrik, ten se nakonec trefil ještě jednou, hattrick zaznamenal Benda. Oba týmy sahaly ve druhém poločase k risku bez brankáře, neboť remíza nic neřešila ani pro jednoho. Nakonec i díky brance Adriana Memetiho dovedla Boca zápas k výhře 6:5 a o lepší vzájemný zápas přeskočila na čele tabulky Betis Kadaň. Třetí Perštejn je o bod zpět.

„To nejtěžší máme za sebou, ale koncentraci musíme udržet i do zbývajících zápasů, byť jsou to celky ze spodní části tabulky,“ varoval Knor. „Jsme v situaci, v níž jsme chtěli být. Nekoukat na ostatní výsledky, uhrát si to sami. Pokud vyhrajeme tři zbývající zápasy, postoupíme do ligy!“

Boca neskrývá své ambice na všech frontách. Na lavičce stojí Brazilec Rodrigo Taverna, do branky nedávno přišel Jeronimo z prvoligového Svarogu Teplice. „Chceme vyhrát i okresní pohár, nic jiného nebereme,“ prohlásil dále Knor předtím, než jeho tým v pondělí večer vstoupil do osmifinále play-off. „Soustředit se budeme i na krajský pohár, kde chceme v konkurenci ligových týmů minimálně finále.“

Futsal, Divize A, 15. kolo:

Boca Juniors Ústí n. L. – Sp. Perštejn 6:5 (0:1)

Branky: Benda J. 3, Cibrik M. 2, Memeti A. – Chmelan 3, Dolejška, Holman.

Rozhodčí: Nešněra – Vlašič. ŽK: 0:2. Diváci: 100.