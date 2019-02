V zápase s Olomouckem jste postrádali Spencera Svejcara, který byl po operaci slepého střeva, s nímž ale laboroval už déle. Jak těžké rozhodnutí bylo nepočkat ještě pár dnů?

Nebylo to vůbec těžké rozhodnutí, protože zdraví je vždy na prvním místě. Spencer je neskutečný bojovník, vnímá bolest úplně jinak a chtěl pomoct týmu, ale poslední vyšetření ukázalo, že ten stav už je akutní. Věřím, že po reprezentační přestávce už bude fit opět nám pomůže.

V deseti dnech jste odehráli pět prodloužení, to je téměř jeden celý zápas navíc, jak moc tedy přijde vhod reprezentační pauza?

Ačkoliv to běžně nedělám, slíbil jsem hráčům, že pokud dnes vyhrají, dostanou čtyři dny volna. Věděl jsem, že ho potřebují, protože i cesta do Škrljeva byla náročná, takže i kvůli tomu jsem doufal, že vyhrajeme. Na druhou stranu pokud by to nedopadlo, musel bych jim s těžkým srdcem sdělit, že v pátek je trénink.

Takže nyní máte čtyřdenní volno?

Přesně tak. Hned po zápase mají hráči ještě regeneraci, kdy jdou do ledu, což je důležité. Ne všichni jsou z Ústí, takže je tu nechci zbytečně držet přes noc. Někteří se tak rozprchnou hnedka a do pondělí tu nechci nikoho vidět. (smích) Já sám budu trávit volný čas s rodinou. První trénink je v pondělí, kdy nás čeká další posun v našich výkonech, zároveň doléčíme i drobné šrámy.