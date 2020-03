Dokonáno jest! Futsalisté ústeckého Rapidu zdolali v předposledním kole 2. ligy Wizards Praha 3:1 a zajistili si vítězství v soutěži. Tím pádem mají v příštím roce právo startovat v nejvyšší soutěži.

Futsalisté Rapidu ilustrační | Foto: Roman Mareš

Celou sezónu to vypadalo, že vyrovnaný souboj na čele ligy mezi Rapidem a Kladnem rozhodne až poslední kolo a jejich vzájemný zápas. Kladno však v pátek nečekaně vyhořelo v Chotěboři (1:6) a Rapidu tak stačil v "domácím" zápase v azylu v Lovosicích proti Wizards Praha bod. Celek kolem hrajícího kouče a legendy českého futsalu Martina Dlouhého ale nakonec vyhrál 3:1 a může slavit. Zatím je otázkou, zda Rapid nabídku do VARTA futsal ligy skutečně využije, pokud se tak ale stane, vrátí se nejvyšší soutěž do Ústí nad Labem po dlouhých 21 letech, kdy v ní působil Combix.