"Už jsem tu párkrát v roli soupeře byl, takže jsem věděl, do čeho jdu," uculil se na fakt, že nastoupil v hale Slunety jako soupeř. "Byl jsem tu tři roky, takže je jasné, že se sem vracím rád," dodal s tím, že mu nevadí ani cestování přes celou republiku.

Přesto mu středeční vystoupení hodně zhořklo, Ostrava totiž prohrála o 34 bodů, navíc inkasovala stovku. "Bez pivotů to bylo hrozně těžké. Domácí byli pod košem silnější, přeskákali nás," pokrčil rameny. Vysoká porážka nepálila jen proto, že Slezané jsou u dna tabulky, ale i proto, že ho někdo ze Severočechů jistě popíchne. "Pořád jsme v kontaktu s Líbou (Dalibor Fait) či Láďou (Peckou) nebo Máďou (Jan Maděra), s těmi se znám nejdéle," prozradil.

Spolehlivého dříče v něm viděl i předchůdce současného trenéra Ústí Antonín Pištěcký. Ten ale na začátku února na vlastní žádost skončil. "Nevím přesně co za tím bylo, ale zaskočilo mě to," přiznal Šmíd. "Myslel jsem, že zrovna on tu má pozici takovou, ve které by neměl končit, ale pokud to bylo z jeho strany, tak je to jeho rozhodnutí a já doufám, že se mu bude dařit někde jinde," popřál do budoucna bývalému lodivodovi Slunety hodně štěstí.