Předvedli jste parádní výkon, cítíte velké nadšení?

Jsem nadšený. Musím říct, že to se mnou kluci vydrželi, protože jsem docela pes. To, co jsme natrénovali, jsme odevzdali na hřišti. Z toho mám strašnou radost. Já jsem docela tvrdší člověk a ti kluci to berou a jedou na plný pecky. Jsem rád, že se to ukázalo a tyhle věci se projevily na hřišti.

Bylo vidět, jak celý tým zápasem žije, byl to X-faktor úspěchu?

Tohle je extrémně důležité. Zápasem žijou i kluci v tom čtverečku, pak ten hráč přijde na hřiště a může pomoct. Pokud jen stojí a kouká na volejbal jako divák, tak to je v prčicích. Na mečbol přijde mladý Kolouch (Koloušek) a ukončí utkání. Takhle to má vypadat. Má hrát dvanáct lidí a ne šest.



Jak se vám líbí tým, který jste poskládal?

Mně se líbí. Tým je složený dobře, a to ještě nehrál Filip Kramar, který má svalové zranění a po konzultaci jsme si řekli, že ho proti Liberci a Varům necháme sedět, aby byl v cajku na další zápasy.



Dobře zapadl i nový cizinec smečař Lars Bornemann…

Na Larse jsem dostal doporučení od mého kamaráda Zdeňka Šmejkala, který ho měl v Rakousku. To, co mi o něm říkal, tak to splňuje na plný pecky. Je odvážný, zodpověděný, je to profesionál. Je důležité, že celý mančaft šlape. Luboš Bartůněk to dá tak jak má, zahraje to i skvěle takticky. Jirka Kořínek jako libero výborně přihrává. Ta parta se dobře složila, kéž by to vydrželo co nejdéle.



Skalpem aspiranta na titul jste si udělali chuť, na co si letos děláte zálusk?

Nechceme být dole jako loni, ale zase to nepřeceňujeme. Jsme teprve na začátku. Dobře se trénovalo a tohle je naše odměna. Musíme dál poctivě trénovat, abychom sbírali další odměny a kluci byli spokojení. Pokud jsou spokojení, tak mají chuť k tréninku. Když mají chuť k tréninku, tak to za něco vypadá. Když to za něco vypadá, tak se pak odehraje dobrý zápas. Je to uzavřený kruh.



Může vám pomoc na psychické pohodě, že se letos nesestupuje?

To si fakt nemyslím. Pro žádné družstvo to nemá význam, každý chce vyhrát. Možná někdo bude mít odvahu tam dát víc mladých hráčů, ale prohrávat nechce nikdo.