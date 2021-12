Jeho svěřenci zdolali v neděli chorvatské mužstvo 81:60, díky čemuž si zajistili postup do play-off Alpe Adria Cupu. Tímto utkáním také načali šestizápasovou domácí sérii, v níž přivítají kromě Lublaně také čtyři ligové protivníky. "Těšíme se hlavně na naše fanoušky. Co se výsledků týče, očekávám, že budeme sbírat výhry a bezpečně postoupíme do nadstavbové skupiny A1," řekl před čtvrtečním duelem s Pardubicemi šéf ústecké lavičky.

S výkonem proti Škrljevu jste ale i přes vysokou výhru moc spokojený nebyl…

To rozhodně ne, už jsem říkal, že oproti oběma výkonům na Balkáně, ale třeba i v Pardubicích nebo s USK to byl propadák a můžeme být jen rádi, že nás to nestálo výsledek.

Vraťme se ještě k zápasu v Lublani, kde jste naopak vysoko prohráli (81:99). Stojí za tak vysokou porážkou únava a úzká rotace?

My jsme jeli na ten dvojzápas s tím, že chceme alespoň jednou vyhrát, což se nám povedlo a výrazně nám to pomohlo k postupu do play-off Alpe Adria Cupu, za což jsem nesmírně rád. V Lublani nás čekal soupeř, proti němuž bychom to měli hodně těžké i v plné sestavě. Je to béčko Olympie Lublaň, která hraje Eurocup. Všechno jsou to mladí kluci, 19 - 23 let, ale výborně atleticky i basketbalově vybavení. Vzhledem k okolnostem bych řekl, že ta porážka o osmnáct bodů je relativně slušný výsledek.

Poslední kolo Elbě nevyšlo, podzim ale odehrála nad očekávání

Oba zápasy jste hráli v hodně okleštěné sestavě, vlastně jen v devíti hráčích. Doma se Škrljevem špatně došlápl Delvon Johnson, nehrál ani Martin David. Můžete přiblížit stav marodů?

U Delvona doufáme, že to nebude nic vážného. Se sebezapřením hrál Johan Haiblík, který má naražená žebra, čeká ho rentgen, kde se ukáže, jestli je nemá i nalomená. Martin David se zranil v prvním zápase na Balkáně. Dlouhodobě bojuje s chronickým zánětem šlachy v lýtku, tentokrát jde ale o trochu jiný problém. Je to také na noze, ale nechci to blíže specifikovat. Budeme se ho snažit dát dohromady na zápas s Pardubicemi. Úzkou rotaci máme zejména na perimetru, dlouhým hráčům zatím naštěstí zdraví drží, ale co se rozehrávačů a křídel týče, tam máme trochu problém. Na druhou stranu proti Škrljevu doma výborně zahrál Tomáš Bohuslav, jenž trefil tři trojky, takže věřím, že i on může tu rotaci rozšířit.

Přes to všechno jste ještě rozvázali spolupráci s rozehrávačem Jahmalem Jonesem. Předpokládám, že za něj přijde brzy nějaká náhrada…

Určitě! Loučili jsme se s ním s tím, že ho chceme nahradit jiným hráčem. Jednání probíhají, myslím i, že jsme blízko dohodě, ale jméno zatím prozradit nemohu. Byl bych ale rád, kdybychom ho mohli využít už proti Pardubicím, nejpozději proti Jindřichovu Hradci.

Právě s Pardubicemi vás čeká ve čtvrtek od 18 hodin další domácí duel. Těch si v prosinci užijete spoustu. To bude určitě příjemná změna oproti věčnému cestování, které jste v posledních dvou měsících zažívali, že?

Ano, hodně jsme k těm zápasům vzhlíželi, těšíme se hlavně na naše fanoušky. Z posledních třinácti zápasů jsme jich snad deset hráli venku, takže být konečně doma, to určitě potěší. Co se týče výsledků, očekávám, že budeme sbírat výhry, určitě víc, než venku. Ani na palubovkách soupeřů to ale nebylo špatné, vyhráli jsme v Kolíně, v Pardubicích a v Jindřichově Hradci. Měli jsme vyhrát i v Ostravě. Věřím, že teď využijeme výhody domácího prostředí a bezpečně postoupíme do nadstavbové skupiny A1.