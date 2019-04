Šestá Sluneta má tři kola před koncem jen o výhru víc než Slezané. „Opava je momentálně spolu s Děčínem náš přímý protivník v boji o 5. až 7. místo. Je tedy zřejmé, o jak důležité utkání se jedná. Musíme to zvládnout,“ burcuje trenér Antonín Pištěcký.

Dnešní domácí premiéra nového kouče děčínských basketbalistů Tomáše Grepla zastíní „tichý protest“, který chystají fanoušci Válečníků. Těm se nelíbí nečekaný konec oblíbeného trenéra Pavla Budínského, který v Děčíně strávil patnáct let,a při domácím utkání s Olomouckem to hodlají dát vedení klubu najevo.



„Nazvali jsme to Černé peklo pro Bůďu. K prodeji budou před utkáním černá trička a v první čtvrtině nebudeme fandit,“ řekl skalní fanoušek Josef Bára.



Atmosféra v „Maroldovce“ patří k nejlepším v republice, děčínští basketbalisté se tak musí připravit na nezvykle komorní kulisu. „Fanoušky žádám, aby nás podpořili, protože tým to potřebuje,“ vzkazuje děčínský asistent trenéra Jakub Houška.



Oba zápasy 12. kola nadstavby začnou v 18.00.