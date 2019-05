Dominik Beneš. Spolu s trenérem Markem Vojtou ústecká stopa, která s českou juniorskou reprezentací vůbec poprvé v dějinách světových florbalových šampionátů narušila nadvládu Švédů a Finů. Úspěch je pro 17 letého útočníka o to cennější, že celý rok promarodil.

Duben 2018. Možná nejhorší moment kariéry pro možná největší ústecký florbalový talent. „Přetrhl jsem si vaz v koleni a musel jsem na operaci,“ objasnil během rozhovoru pro Deník, který vznikal zhruba v polovině března. Tehdy už stihl navštívit seniorské MS, které se hrálo v Praze. „Byl jsem na finálovém dnu, atmosféra byla neuvěřitelná. Tohle bych chtěl jednou zažít,“ pravil tehdy skromně, aniž by tušil, že ho čeká daleko víc. „Zatím trénuji individuálně, zhruba od půlky dubna bych mohl hrát, ale nevím, zda ještě v téhle sezóně nastoupím.“

Nakonec nastoupil. A stal se součástí zlaté party, jelikož trenéři juniorského národního týmu mu dali důvěru a vzali ho s sebou na šampionát do kanadského Halifaxu. Roli možná sehrál i fakt, že loni, věkem ještě dorostenec, se stal nejproduktivnějším hráčem juniorské nejvyšší soutěže, Ústí dotáhl k titulu vicemistrů a sám byl zvolen třetím nejlepším juniorem v republice. Češi nakonec na MS ani jednou neprohráli. A pozor! Beneš nejel jen do počtu, na zlaté jízdě se podílel gólem a dvěma asistencemi.

„Dětský sen, největší úspěch kariéry,“ rozplýval se, když poskytoval Deníku ohlasy brzy ráno kanadského času. V tu dobu se mu světové zlato houpalo na krku sotva pár hodin. „V žádné jiné kategorii na žádném ze šampionátů nevyhrála jiná země, než Švédsko nebo Finové. A 27 let panoval názor, že to tak i zůstane,“ popisoval monstrózní rozměr úspěchu Marek Vojta, který trénuje v Ústí áčko a s reprezentací odjel jako jeden z asistentů trenéra.

NAVÁZAL NA IDOLY, KTERÉ SLEDUJE

Benešovým vzorem je Nico Salo, kapitán SC Classic z Tampere ve finské lize, která je spolu se Švédskou považována za nejlepší na světě. V Ústí ale sledoval i Mikuláše Krbce, v příští sezóně pravděpodobně nastoupí za áčko po boku Jakuba Kolstrunka. Právě tito dva hráči získali v minulosti na juniorských šampionátech bronz. Krbec o něj usiloval i na domácím šampionátu mezi muži, kde ale skončili Češi čtvrtí.

„Seniorská reprezentace, to je asi největší sen, který má hodně florbalistů,“ přitakal Beneš s tím, že i on by rád jednou reprezentoval svou zem v áčku. „Rád bych si také zahrál ligu v zahraničí, získal nějaké zkušenosti,“ pravil sebevědomě, ačkoliv jinak působí velice skromně. Jakmile je ale řeč o florbale, změní se. „Umím si představit, že bych se florbalem jednou živil.“

ZLATÝ ÚSPĚCH PŘINESLA DŘINA

Inu, proč ne. Sedmnáctiletá naděje ústeckého florbalu totiž ví, co chce, a jde si zatím i v době, kdy není vše úplně ideální. „Trénuji každý den, o víkendech se většinou hraje. Teď ale trénuji i o víkendech,“ překvapil během březnového rozhovoru. Tak moc stál o návrat!

Mnozí v jeho věku by kvůli zranění se sportem přestali, on se chtěl vrátit zpět jako nejlepší. To dokazuje i jeho další tvrzení: „Juniorská liga se ještě na TVcomu nevysílá, ale třeba na mistrovství republiky nebo po zápasech v reprezentaci se na své zápasy zpětně podívám a říkám si, co šlo udělat lépe.“

S florbalem začal zhruba před deseti lety, kdy ho přestal bavit fotbal. S Pavlem Vítkem, kamarádem, s nímž se znají odmalička, chtěli zůstat u jednoho sportu. „Tehdy jsme přišli do haly na Setuze. Bez ničeho. Jenže nás to začalo bavit a už jsme u florbalu zůstali,“ vzpomněl si na první krůčky s hokejkou a míčkem.

PEKY, DÍKY! DVAKRÁT!

Jeho prvním trenérem byl Lukáš Pekárek. Snad tomu chtěl osud, že se Beneš stal světovým šampionem v době, kdy Florbal Ústí pořádali rozlučkový turnaj s Lukášem Pekárkem s názvem Peky, díky!, který management a realizační tým ústeckého klubu po dlouhých letech opouští. V nadsázce tak lze toto heslo vyslovit v podstatě dvakrát, neboť na prvním trenérovi u dětí mnohdy záleží, zda u daného sportu zůstanou.

Beneš zůstal, v sezóně 2012/2013 sledoval postup sloučeného celku USK Slavia a FBC Ústí nad Labem z 2. ligy do první, po kterém došlo ke spojení pod hlavičkou Florbal Ústí. „Chodili jsme tam rovnat mantinely,“ vybaví si. „Snil jsem tehdy, že jednou si zahraji i za ústecké áčko první ligu nebo Superligu.“

Jeho sny nakonec dostaly daleko zářivější odlesk, přitom na premiérovou sezónu mezi ústeckými muži teprve čeká. Výhodu má i v tom, že při studiu střední průmyslové školy v Resslově ulici mu vycházejí vstříc. I díky tomu obsadil třetí místo v anketě Sportovec Ústecka za rok 2018 mezi mládežníky.

„Vážím si toho, nepovede se to každému. V týmovém sportu je to o to těžší. Budu se snažit to v dalších letech zopakovat,“ uzavíral březnové povídání. No, světové zlato mu k tomu určitě dost pomůže. A pokud by, znovu pod taktovkou Marka Vojty, třeba vrátil ústecké áčko zpět do Superligy, bylo by to ještě lepší. Asi nejen florbaloví fanoušci v Ústí, se mají v příští sezóně určitě na co těšit…

DOMINIK BENEŠ:

Věk: 17 let

Klub: Florbal Ústí

Pozice: Útočník

Držení hole: Levá

Vzor: Nico Salo

Oblíbené zakončení: Rychlá střela zápěstím

Úspěchy klub: Juniorský vicemistr ČR 2017/2018

Úspěchy repre: Juniorský mistr světa 2019

Statistiky repre:15 Z, 24 bodů (15+9)

Statistiky klub 2017/2018:

52 zápasů, 169 bodů